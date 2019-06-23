Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Донецкой области шахтеры объявили забастовку

Комментариев: 5
Шахтеры требуют погасить задолженность по зарплате, перекрыли трассу, однако пропускают спасательные службы и транспорт, где есть дети.
Забастовка шахтеров в Донецкой области
Забастовка шахтеров в Донецкой области
Корреспондент
 
В Донецкой области на шахте Южнодонбасская № 1 и частично на шахте имени Сургая бастуют шахтеры из-за задолженности по зарплате, заявил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает Громадське радио.
 
По его словам, задолженность по зарплате составляет 35 миллионов гривен.
 
"В восемь утра они начали конференцию трудового коллектива, где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением предприятия", — сообщил Волынец.

Шахтеры перекрыли трассу, однако пропускают спасательные службы и транспорт, где есть дети.

Напомним, 7 июня на Львовщине горняки шахт Межиричанская и Степная объявили забастовку. Они отказались спускаться в забои до полного погашения задолженности по заработной плате.

Также горняки перекрывали международную трассу Львов – Рава-Русская с требованием выплаты заработной платы.

19 июня стало известно, что шахтеры Львовской области получили зарплату за апрель. 

 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Забастовки, зарплаты, Донецкая область, шахтеры, забастовка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Мыкола    23.06.2019, 18:59
Оценка:  0
Мыкола
К сожалению, властям просто нас-ать на народ ! О нем вспоминают только когда выборы.Власти живут в совершенно других измерениях: Машины , квартиры, дома немыслимого метража.И все за счет обдирания народа как липку!
VSHIVANKA    23.06.2019, 18:05
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А ШО ТАКЭ ?
НЭ ХОЧЮТЬ ЖЫТЫ ПО НОВОМУ ?!
I@K    23.06.2019, 18:17
Оценка:  0
I@K
Хотіли жити по-зеленому, а вийшло по-ніякому
LoveFreedom    23.06.2019, 18:30
Оценка:  0
LoveFreedom
ага не хочят жить по кацапски)
ВыВсеВрети    23.06.2019, 18:53
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ, ТЫ КАК ВСЕГДА ПАЛЬЦЕМ В ЖО..У!...)))))))
ВИДИШЬ КАК ПЛОХО ЖИТЬ БЕЗ МОЗГОВ, ЗАТО СЛИВНОЙ БАЧОК ЕСТЬ!...))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь