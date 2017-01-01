ЦИК обжаловала решение суда о регистрации Онищенко

В Центризбиркоме уверены, что выводы первой инстанции, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела.

Онищенко все еще надеется вернуться в Раду Корреспондент

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, которым Центризбирком обязали зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в округе №93 на внеочередных парламентских выборах, сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

По мнению ЦИК, выводы первой инстанции, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела.

"Центральная избирательная комиссия не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неверным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права", - заявили в Центризбиркоме.

Напомним, что нардеп Александр Онищенко, бежавший из Украины после обвинений в мошенничестве, намерен принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.

15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, так как за последние 5 лет он не проживал в Украине. Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы по округу №93 в Киевской области. Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".