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ЦИК отказался регистрировать Клюева на выборах

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Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутым в порядке самовыдвижения в одномандатных округах, и кандидатам, включенным в избирательный список партии Союз Левых Сил.
Андрея Клюева на выборы не пустили
Андрея Клюева на выборы не пустили
Корреспондент
 
Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах.
 
"Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая область)", - говорится в сообщении Центризбиркома.
 
О причинах отказа не сообщается.
 
Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутым в порядке самовыдвижения в одномандатных округах, и кандидатам в народные депутаты Украины, включенным в избирательный список партии Союз Левых Сил в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
 
По данным ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, среди которых 1319 баллотируются в порядке самовыдвижения, 274 - от политических партий, и в общегосударственном многомандатном избирательном округе - 1743 кандидатов, включенных в избирательные списки 12 политических партий.
 
Напомним, что последние официальные отметки о пересечении Клюевым госграницы датируются началом января 2014 года.
 
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Теги: Выборы, ЦИК, андрей клюев, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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