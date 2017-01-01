ЦИК отказался регистрировать Клюева на выборах

Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутым в порядке самовыдвижения в одномандатных округах, и кандидатам, включенным в избирательный список партии Союз Левых Сил.

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах.

"Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая область)", - говорится в сообщении Центризбиркома.

О причинах отказа не сообщается.

Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутым в порядке самовыдвижения в одномандатных округах, и кандидатам в народные депутаты Украины, включенным в избирательный список партии Союз Левых Сил в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

По данным ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, среди которых 1319 баллотируются в порядке самовыдвижения, 274 - от политических партий, и в общегосударственном многомандатном избирательном округе - 1743 кандидатов, включенных в избирательные списки 12 политических партий.