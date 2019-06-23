Умер избитый полицейскими соратник Гриценко

По распоряжению главы Национальной полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области, готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции области.

Соратник лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко Александр Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские, умер после 12-дневного пребывания в коме, сообщил глава Винницкой облорганизации партии Гражданская позиция Сергей Гайструк.

"Полиция ... избила Сашу до состояния, ставшего смертельным, за что - только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и что не позволяла его совесть", - отметил Гайструк.

Гриценко заявил, что в партии требуют "жесткого и неотвратимого наказания убийцы в полицейских погонах, а также увольнения руководства областной Нацполиции".

"ГБР уже выдвинуло подозрение и посадило под домашний арест подозреваемого в причастности к избиению. От министра Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленной отставки руководства Нацполиции в Винницкой области", - заявил Гриценко.

Напомним, что на прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину, у которого была обнаружена гранату РГД-5 с запалом. Сотрудник полиции попросил одного из прохожих присутствовать при следственных действий в качестве понятого. Но тот отказался, завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу. Избитым прохожим был Александр Комарницкий. После конфликта с полицейскими Комарницкий был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными черепно-мозговыми травмами.