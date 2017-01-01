Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, двое раненых

Позиции Объединенных сил были обстреляны вблизи населенных пунктов Павлополь, в окрестностях Авдеевки, возле села Водяное.

В результате обстрелов сепаратистов на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) вечером 23 июня.

С начала суток сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции подразделений ООС с применением минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции украинских военных были обстреляны вблизи населенного пункта Павлополь, в окрестностях Авдеевки, возле села Водяное, населенных пунктов Пески, Марьинка, Шумы, Южное и Майорска.

В штабе также отметили, что 22 июня вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня 31 раз, восемь из них - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.