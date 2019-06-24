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В Мариуполе задержали мужчину за попытку изнасилования 11-летней девочки

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Жертвой нападения стал ребенок 2008 года рождения. Злоумышленника заметили дети и вызвали полицию.
Правоохранители в Мариуполе задержали подозреваемого в изнасиловании
Правоохранители в Мариуполе задержали подозреваемого в изнасиловании
Корреспондент.net
В Мариуполе правоохранители задержали мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба полиции Донецкой области. 
 
Также об инциденте сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
 
По его словам, злоумышленник 1992 года рождения пытался совершить распутные действия в отношении несовершеннолетней 2008 года рождения. 
 
Потерпевшая девочка направлялась на компьютерные курсы, когда мужчина, угрожая ножом, завел ее за техническое сооружение школы №27, где пытался изнасиловать неестественным путем.
 
Как уточнили в полиции, об инциденте по телефону сообщил мальчик, который увидел, как взрослый человек совершает развратные действия по отношению к несовершеннолетней девочке.

На место происшествия были направлены наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Мужчину задержали и изъяли вещественные доказательства. Отмечается, что он уже привлекался к уголовной ответственности.

Предварительно открыто уголовное дело по части 4 статьи 152 УК (изнасилование).

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Запорожье мужчина изнасиловал девочку и снял это на видео

Ранее сообщалось, что в Одессе 64-летний продавец в киоске изнасиловал 13-летнюю девочку, которая пришла за покупками.

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Теги: Донецкая область, девочка, изнасилование, изнасилование детей, Мариуполь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    24.06.2019, 05:27
Оценка:  +1
Ira0956
что, взрослые бабы упоротым не дают?
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