В Мариуполе задержали мужчину за попытку изнасилования 11-летней девочки

В Мариуполе правоохранители задержали мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Также об инциденте сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, злоумышленник 1992 года рождения пытался совершить распутные действия в отношении несовершеннолетней 2008 года рождения.

Потерпевшая девочка направлялась на компьютерные курсы, когда мужчина, угрожая ножом, завел ее за техническое сооружение школы №27, где пытался изнасиловать неестественным путем.

Как уточнили в полиции, об инциденте по телефону сообщил мальчик, который увидел, как взрослый человек совершает развратные действия по отношению к несовершеннолетней девочке.

На место происшествия были направлены наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Мужчину задержали и изъяли вещественные доказательства. Отмечается, что он уже привлекался к уголовной ответственности.

Предварительно открыто уголовное дело по части 4 статьи 152 УК (изнасилование).

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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