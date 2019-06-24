Путин будет затягивать встречу по Донбассу - Климкин

Российский лидер будет маневрировать по вопросу переговоров в нормандском формате, считает глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Россия будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате. Об этом он заявил в интервью 5 каналу , которое было опубликовано 23 июня.

"Я думаю, что Россия пока будет затягивать встречу, это моя точка зрения и мое видение, как Путин будет маневрировать", - отметил Климкин.

По его словам, для такой встречи нужна тщательная подготовка.

"Я думаю, что Россия сейчас будет пытаться создавать проблемы, и будет продолжать эту тактику. Главное не встреча, как таковая, главное, какие результаты от нее могут быть. Встреча должна быть такой, которая приведет к освобождению наших ребят и решению вопросов по безопасности и того, что мы будем делать дальше", - указал глава МИД.

Напомним, 17 июня Зеленский встретился с президентом Франции в Париже. По итогам переговоров стороны заявили о подготовке встречи в нормандском формате

Во время визита украинского лидера в Германию канцлер Ангела Меркель сообщила, что 12 июля состоится встреча советников в нормандском формате , которая определит дальнейшие переговоры по урегулированию на Донбассе.

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