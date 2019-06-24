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Путин будет затягивать встречу по Донбассу - Климкин

Комментариев: 4
Российский лидер будет маневрировать по вопросу переговоров в нормандском формате, считает глава МИД Украины.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Россия будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате. Об этом он заявил в интервью 5 каналу, которое было опубликовано 23 июня. 
 
"Я думаю, что Россия пока будет затягивать встречу, это моя точка зрения и мое видение, как Путин будет маневрировать", - отметил Климкин.
 
По его словам, для такой встречи нужна тщательная подготовка.
 
"Я думаю, что Россия сейчас будет пытаться создавать проблемы, и будет продолжать эту тактику. Главное не встреча, как таковая, главное, какие результаты от нее могут быть. Встреча должна быть такой, которая приведет к освобождению наших ребят и решению вопросов по безопасности и того, что мы будем делать дальше", - указал глава МИД.
 
Напомним, 17 июня Зеленский встретился с президентом Франции в Париже. По итогам переговоров стороны заявили о подготовке встречи в нормандском формате.
 
Во время визита украинского лидера в Германию канцлер Ангела Меркель сообщила, что 12 июля состоится встреча советников в нормандском формате, которая определит дальнейшие переговоры по урегулированию на Донбассе.

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Теги: Россия, Путин, переговоры, донбасс, Климкин, переговоры в Минске, Павел Климкин, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Ira0956    24.06.2019, 06:36
Оценка:  +4
Ira0956
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