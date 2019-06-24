Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы

Политик считает, что ЦИК полностью контролируется Порошенко и его людьми.

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили публично обвинил Петра Порошенко и его людей в том, что его партию не допустили к парламентским выборам. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Национальный банк Украины, - ред), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенная им же ЦИК, - написал Саакашвили.

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Политик считает, что ему препятствуют люди Порошенко во властных структурах именно по его заказу. Более конкретных доказательств этого тезиса у Саакашвили не предоставили.

Напомним, ЦИК не пустила на выборы партию Саакашвили. В комиссии считают, что внеочередной съезд партии “Рух нових сил”, на котором был утвержден избирательный список кандидатов состоялся в нарушение требований устава самой партии.