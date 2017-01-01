Одессит оказался в реанимации, спасая ребенка из-под упавшего дерева

Мужчина получил перелом позвоночника и восьми ребер.

Полуторагодовалый малыш получил только несколько ушибов

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В Одессе в результате ЧП в Преображенском парке полуторагодовалый малыш получил несколько ушибов, а его отец оказался в реанимации.

Об этом сообщает Думская.

Сейчас мужчина лежит в областной больнице. По словам врачей, необходима операция и долгий период реабилитации.

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"Я только сегодня дошла до полиции, было не до этого, — рассказывает Диана. — Я не знаю, кто за эти деревья отвечает — Горзелентрест или КП "Парки Одессы", но кто-то же должен нести ответственность".

По словам женщины, упавшее дерево так никто и не убрал.

Как сообщалось 14 июня, в Харькове на мать с детьми упал железный забор.