Марш равенства в Киеве: установлен мировой рекорд

Участники ЛГБТ-сообщества установили мировой рекорд.

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Марш равенства “КиевПрайд”, который вчера провели в украинской столице, попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает Dronarium Украина.

Дело в том, что во время марша в районе оперного театра в небо был поднят радужный флаг, который является главным символом ЛГБТ. Организаторы говорят, что флаг площадью 24 квадратных метров в воздух поднял грузовой дрон.

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По версии организаторов “КиевПрайд”, вчера участники ЛГБТ-марша установили мировой рекорд, поскольку дроны никогда еще не поднимали в небо флаг таких размеров. Кроме того, организаторы посчитали, что Марш равенства в Киеве посетили около 8 тысяч человек.

Напомним, на заммэра Сум завели дело из-за высказывания об ЛГБТ. На своей странице в Facebook мужчина опубликовал фотографию пленных концлагеря времен Второй мировой войны и написал, что надеется увидеть ЛГБТ-прайды именно такими.