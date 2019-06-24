Бизнес-партнер братьев Елены Зайцевой баллотируется от "Слуги народа"

Одного из братьев в начале 2019 года лишили водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Читай также: Еще один известный комик хочет стать “слугой народа”

В Харьковской области по округу №175 партия “Слуга народа“ выдвинула кандидатом Евгения Пивоварова 1978 года, который является бизнес-партнером семьи скандально известной Елены Зайцевой. Об этом пишет Depo.ua.

Согласно реестрам юридических лиц, Пивоваров является соучредителем предприятия ООО “Тайфун 2000“ (Код ОКПО 30990063), специализирующегося на производстве продуктов питания.

Читай также: В регионах массово регистрируются кандидаты от клонов Слуги народа – КИУ

Среди других учредителей этого предприятия числятся Василий Васильевич Зайцев и Андрей Васильевич Зайцев (он является руководителем ООО “Тайфун 2000“).

Лица именно с такими же личными данными являются братьями скандально известной Елены Зайцевой, которая за рулем автомобиля “Лексус“ в октябре 2017 стала участницей ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек.

Читай также: Монокоалиция: "Слуга народа" хочет объединяться в ВР только ситуативно

Василия Васильевича Зайцева, кроме этого, по сведениям СМИ, в начале 2019 года за управление автомобилем в состоянии опьянения лишили водительских прав.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда украинского футбола Артем Федецкий идет в парламент.