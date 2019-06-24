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Бизнес-партнер братьев Елены Зайцевой баллотируется от "Слуги народа"

Комментариев: 6
Одного из братьев в начале 2019 года лишили водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.
Бизнес-партнер семьи скандального водителя идет в Раду
Бизнес-партнер семьи скандального водителя идет в Раду
mediaport.ua

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В Харьковской области по округу №175 партия “Слуга народа“ выдвинула кандидатом Евгения Пивоварова 1978 года, который является бизнес-партнером семьи скандально известной Елены Зайцевой. Об этом пишет Depo.ua.

Согласно реестрам юридических лиц, Пивоваров является соучредителем предприятия ООО “Тайфун 2000“ (Код ОКПО 30990063), специализирующегося на производстве продуктов питания.

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Среди других учредителей этого предприятия числятся Василий Васильевич Зайцев и Андрей Васильевич Зайцев (он является руководителем ООО “Тайфун 2000“). 

Лица именно с такими же личными данными являются братьями скандально известной Елены Зайцевой, которая за рулем автомобиля “Лексус“ в октябре 2017 стала участницей ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек. 

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Василия Васильевича Зайцева, кроме этого, по сведениям СМИ, в начале 2019 года за управление автомобилем в состоянии опьянения лишили водительских прав.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда украинского футбола Артем Федецкий идет в парламент.

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Теги: Зайцева, Харьков, братья, фирма выборы, Рада, Слуга народа
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Комментариев (6)
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Anvla    24.06.2019, 11:39
Оценка:  0
Anvla
Такие вот они, слуги народа
Мыкола    24.06.2019, 11:17
Оценка:  -1
Мыкола
Ой, будем мы бедные от этих " Слуг" Обдерут эти слуги народТак, что мало не покажется !
ВосставшийИзБана    24.06.2019, 11:18
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Они обдирать не будут. Просто не способны. Их задача - развалить все своими необдуманными и неумелыми действиями. Тогда Путе легче будет взять Украину.
Дром    24.06.2019, 10:55
Оценка:  +1
Дром
И? каким боком бизнес партнеры брата относятся к преступлению этой соски? притянуто за яйца.
ВАТА_FUCK    24.06.2019, 11:04
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Точно! И каким образом юрист "не олигарха" Коломойского стал главой Администрации президента или оФФиса?! Они ж типа разные в обоих случаях
ВосставшийИзБана    24.06.2019, 10:48
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"Лохи урода".
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