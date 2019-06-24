"Офицеры, россияне!": На выпускном лейтенант НГУ танцевал под Газманова

Пользователи в соцсети активно комментируют инцидент.

Читай также: Персона нон грата: Олега Газманова не пустили в Литву

Один из лейтенантов Национальной гвардии Украины на выпускном веччере танцевал сос воей женой под песню российского певца Олега Газманова.

Об этом сообщает Mykharkov.

Торжества прошли на мемориальном комплексе Славы. В этом году из рядов Академии выпустилось 259 лейтенантов, 66 из них получили диплом с отличием. Среди молодых офицеров — 22 девушки. Наряду с лейтенантами закончили обучение 108 офицеров-магистров, получивших оперативно-тактический уровень подготовки.

Жена одного из лейтенантов НГУ Татьяна Лавриненко записала в Instagram сторис, где она на выпускном 21.06.2019 г. танцует со своим мужем медленный танец под композицию Олега Газманова “Офицеры, россияне!“.

Читай также: Львовский облсовет утвердил тотальный запрет русскоязычной культуры

Пользователи в соцсети активно комментируют инцидент.

Блогер Сергей Стерненко на своем YouTube-канале показал, как молодые лейтенанты отмечали свой выпускной.

"И если эти выпускники, и в частности офицер Лавриненко, танцуют под песню "Офицеры, россияне", то, внимание, вопрос: а от кого они будут нас защищать во время русско-украинской войны? И имейте в виду, что у этих офицеров будут в подчинении солдаты, будет оружие, будут законные полномочия стрелять", — говорит Стерненко.

По его словам, эту ситуацию нельзя просто так оставить, т.к. эти люди дают присягу на верность украинскому народу.

Как сообщалось, в марте 2018 года за танцы под Газманова полицейских отправили в зону АТО.