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"Офицеры, россияне!": На выпускном лейтенант НГУ танцевал под Газманова

Комментариев: 15
Пользователи в соцсети активно комментируют инцидент.
"Офицеры, россияне!": На выпускном лейтенант НГУ танцевал под Газманова
© соцсети
Фото 1/4
  • 21 июня в Харькове торжественно отметили выпуск офицеров Национальной гвардии Украины
  • 21 июня в Харькове торжественно отметили выпуск офицеров Национальной гвардии Украины
  • 21 июня в Харькове торжественно отметили выпуск офицеров Национальной гвардии Украины
  • 21 июня в Харькове торжественно отметили выпуск офицеров Национальной гвардии Украины
"Офицеры, россияне!": На выпускном лейтенант НГУ танцевал под Газманова
21 июня в Харькове торжественно отметили выпуск офицеров Национальной гвардии Украины
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Один из лейтенантов Национальной гвардии Украины на выпускном веччере танцевал сос воей женой под песню российского певца Олега Газманова.

Об этом сообщает Mykharkov.

Торжества прошли на мемориальном комплексе Славы. В этом году из рядов Академии выпустилось 259 лейтенантов, 66 из них получили диплом с отличием. Среди молодых офицеров — 22 девушки. Наряду с лейтенантами закончили обучение 108 офицеров-магистров, получивших оперативно-тактический уровень подготовки.

Жена одного из лейтенантов НГУ Татьяна Лавриненко записала в Instagram сторис, где она на выпускном 21.06.2019 г. танцует со своим мужем медленный танец под композицию Олега Газманова “Офицеры, россияне!“.

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Пользователи в соцсети активно комментируют инцидент.

Блогер Сергей Стерненко на своем YouTube-канале показал, как молодые лейтенанты отмечали свой выпускной. 

"И если эти выпускники, и в частности офицер Лавриненко, танцуют под песню "Офицеры, россияне", то, внимание, вопрос: а от кого они будут нас защищать во время русско-украинской войны? И имейте в виду, что у этих офицеров будут в подчинении солдаты, будет оружие, будут законные полномочия стрелять", — говорит Стерненко.

По его словам, эту ситуацию нельзя просто так оставить, т.к. эти люди дают присягу на верность украинскому народу.

Как сообщалось, в марте 2018 года за танцы под Газманова полицейских отправили в зону АТО.

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Теги: НГУ, офицеры, лейтенант, выпускной, Газманов
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Комментариев (16)
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fkrfyfan    24.06.2019, 11:40
Оценка:  -1
fkrfyfan
Дебилы, бля!!!! У укрнацистов мозг вообще перестаёт уже работать. Лучше бы подумали о хряке и его команде которые разорвали страну и сделали её самой нищей
Woodbrother    24.06.2019, 11:50
Оценка:  +2
Woodbrother
Вы совсем отупели от своей методички. Выбросите ее нафиг, а то она вас с ума сведет.
iseamaster    24.06.2019, 11:24
Оценка:  0
iseamaster
А я лично знаю Газманова. Я учился с ним в мореходке в Калининграде. До сих пор в сетях общаемся. Мне нравятся его песни. Я украинец Присягал на верность Советскому Народу. Вот этот народ я до сих пор и считаю своим...
Woodbrother    24.06.2019, 11:35
Оценка:  0
Woodbrother
Нет больше советского народа, помер он в 1991 году.
Брюква_и_Клюква    24.06.2019, 11:39
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
О!!! Так Вы тоже умеете холодильники чинить, как Газманов?
NOREGA    24.06.2019, 11:20
Оценка:  -2
NOREGA
Нормальная патриотическая песня. Все танцевали кто мог
Woodbrother    24.06.2019, 11:35
Оценка:  +1
Woodbrother
Это фашистская песня от русского нациста газманова. Его кстати и на россии почесму то не уважают.
ВосставшийИзБана    24.06.2019, 11:36
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Патрия - отечество. Если, согласно песне, его отечество - Россия, что он делает в нацгвардии Украины?
Woodbrother    24.06.2019, 11:39
Оценка:  +1
Woodbrother
Пусть собирает шмотки, и валит на бурятию, к своим родныим бурятам.
Бигсэм    24.06.2019, 11:19
Оценка:  +2
Бигсэм
Стерненко, это тот убийца, что до сих пор разгуливает на свободе?
T-REX2    24.06.2019, 11:02
Оценка:  +1
T-REX2
расстрелять
ВАТА_FUCK    24.06.2019, 11:10
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Не вопрос.
ВосставшийИзБана    24.06.2019, 11:14
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Провести служебное расследование, как ему звание дали.
Катилин    24.06.2019, 10:56
Оценка:  +2
Катилин
В чём инцидент? Душевнобольные переживают что кому то может нравиться творчество Газманова?
Woodbrother    24.06.2019, 11:06
Оценка:  -4
Woodbrother
Творчество душевнобольного газманова пусть слушают на российском дурдоме .
ВосставшийИзБана    24.06.2019, 11:14
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Инцидент в том, что душевнобольному присвоили звание лейтенанта.А это значит, что душевнобольному могут выдать боевое оружие. Вот что страшно.
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