В Мариуполе педофил с ножом напал на ребенка: появилось видео
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В Мариуполе педофил среди белого дня с ножом напал на девочку 2008 года рождения и пытался изнасиловать неприродным путем. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Известно, что житель Мариуполя 1992 года рождения напал на девочку, которая направлялась на компьютерные курсы. Угрожая ножом, злоумышленник затащил ребенка в заброшенное здание и пытался изнасиловать.
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Случайными свидетелями преступления стали житель города, который вызвал наряд полиции и дети, которые играли рядом. Копы с помощью детей оперативно установили личность педофила и арестовали его.
Аброськин опубликовал фотографию преступника и видео с места происшествия, которое снимали дети.
Подонок нарядом патрульной полиции был задержан, нож - изъят. Видео снимали дети, - написал Аброськин.
Напомним, в Мариуполе задержали мужчину за попытку изнасилования 11-летней девочки. Жертвой нападения стал ребенок 2008 года рождения. Злоумышленника заметили дети и вызвали полицию.
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