Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленского нет в списке приглашенных на G20

Комментариев: 1
Ранее глава МИД Павел Климкин не исключил встречи Зеленского и Путина в Японии.
Зеленский и Путин не встретятся в Японии
Зеленский и Путин не встретятся в Японии
president.gov.ua

Читай также: Путин не планирует встречу с Зеленским на G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит G20. Об этом сообщает ТАСС.

"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию", - отметили в ведомстве.

Читай также: Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с утверждением в СМИ, что Зеленский посетит Осаку. "Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", - сказал он. Заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп планируют обсудить украинский вопрос.

Поделись:
Теги: G20, Зеленский, Путин, встреча, Япония
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    24.06.2019, 11:43
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Зачем там клоуны? Там будут серьезные дела обсуждать.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь