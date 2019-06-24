Зеленского нет в списке приглашенных на G20

Ранее глава МИД Павел Климкин не исключил встречи Зеленского и Путина в Японии.

Зеленский и Путин не встретятся в Японии president.gov.ua

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Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит G20. Об этом сообщает ТАСС.

"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию", - отметили в ведомстве.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с утверждением в СМИ, что Зеленский посетит Осаку. "Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", - сказал он. Заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп планируют обсудить украинский вопрос.