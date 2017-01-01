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В Харькове эвакуируют два университета

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Неизвестные заявили о минировании университетов радиоэлектроники и городского хозяйства.
Полиция ищет взрывчатку в двух вузах
Полиция ищет взрывчатку в двух вузах
facebook.com/police.kharkov

Силовики ищут взрывчатку в двух харьковских университетах - радиоэлектроники и городского хозяйства.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

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В пресс-службе областной полиции подтвердили информацию о поисках бомб в вузах. По данным правоохранителей, заявление о минировании объектов на проспекте Науки и улице Маршала Бажанова поступили сегодня утром.

Сейчас на местах происшествий работают следственно-оперативные группы и взрывотехники. Силовики проводят эвакуацию граждан, после чего начнут осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, 3 июня сотрудники харьковской полиции проверяли информацию о закладке взрывчатки в 23 жилых домах, семи больницах и в аэропорту. Позже ложное сообщение о минировании всех больниц в Харькове квалифицировали как теракт.

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Теги: Харьков, эвакуация, университет, ВУЗы, минирование, заминирование
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