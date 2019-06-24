Берет морпеха вручили женщине: Полосу препятствий прошла Елена Билозерская

Елена на ровне с мужчинами преодолела многокилометровую полосу препятствий.

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Военнослужащая Елена Билозерская после прохождения многокилометровой полосы препятствий получила право на ношение голубого берета морского пехотинца ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook написала военнослужащая Елена Билозерская.

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“Вместе с другими воинами #503_ОБМП сдала экзамен (многокилометровая полоса препятствий) на право ношения берета морского пехотинца и получила берет из рук комбата Вадима Сухаревского. Это не просто головной убор, это символ, его нельзя позорить ни на фронте, ни в тылу. Жест комбата на фото, кто не знает - это традиция: “пробивания“ кокарды к голове новоиспеченного морпеха“, - рассказала она.

Как сообщалось 7 марта, за пять лет участие в боевых действиях приняли 7 тысяч женщин.