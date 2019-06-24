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Берет морпеха вручили женщине: Полосу препятствий прошла Елена Билозерская

Комментариев: 5
Елена на ровне с мужчинами преодолела многокилометровую полосу препятствий.
Жест комбата на фото - это традиция: "пробивания" кокарды к голове морпеха
Жест комбата на фото - это традиция: "пробивания" кокарды к голове морпеха
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Военнослужащая Елена Билозерская после прохождения многокилометровой полосы препятствий получила право на ношение голубого берета морского пехотинца ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook написала военнослужащая Елена Билозерская.

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“Вместе с другими воинами #503_ОБМП сдала экзамен (многокилометровая полоса препятствий) на право ношения берета морского пехотинца и получила берет из рук комбата Вадима Сухаревского. Это не просто головной убор, это символ, его нельзя позорить ни на фронте, ни в тылу. Жест комбата на фото, кто не знает - это традиция: “пробивания“ кокарды к голове новоиспеченного морпеха“, - рассказала она.

Как сообщалось 7 марта, за пять лет участие в боевых действиях приняли 7 тысяч женщин.

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Теги: морпехи, ВСУ, женщина, армия
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Комментариев (5)
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Ira0956    24.06.2019, 13:25
Оценка:  0
Ira0956
на фото - ж и д о в к а
КимЧенПых    24.06.2019, 13:19
Оценка:  0
КимЧенПых
десантники негодуют, ибо их берет отдали морпехам. ЛОЛ
Григорич    24.06.2019, 12:48
Оценка:  -1
Григорич
да это Ксения Собчак.. просто не накрасилась...
designandrey65    24.06.2019, 12:03
Оценка:  -4
designandrey65
Полосу прошла, а вот удар по голове оказался летальным...
Woodbrother    24.06.2019, 12:26
Оценка:  +1
Woodbrother
На вас плохо действуют сайиты Украины. Срочно к врачу
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