Задушил руками: Известны детали последних минут жизни 11-летней Даши

Даша Лукьяненко скончалась от кровопотери.

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Появились подробности последних нескольких минут жизни 11-летней Даши Лукьяненко, которую жестоко убил молодой односельчанин в Ивановке Одесской области. Об этом сообщает ТСН.

Полиции удалось узнать, что девочка в 14:20 возвращалась с рынка. Возле дома подозреваемого в убийстве Тарасова Даша встретила подругу. Они присели на скамейку и пообщались на протяжении пяти минут. В 14:25 девочка страшно закричала. Этот крик слышали пятеро соседей.

Истерический такой крик, который... невозможно было не обратить на него внимание. Это крик страха, вот действительно такое, что, ой боже, - рассказала одна из очевидцев.

Мужчина, который тоже услышал крик, побежал к дому Тарасовых, но там уже все было тихо. Он даже не мог представить, что в доме соседей убивают ребенка.

Раздел ребенка, пытался ее изнасиловать. После того, как получил сопротивление, он своими руками ее задушил, - рассказал начальник полиции Одесской области Олег Бех.

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Между тем, девочка умерла не от удушья, а от потери крови. Тарасов перерезал Даше сонную артерию.

Напомним, полиция выложила видео с подозреваемым в убийстве Дарьи Лукьяненко. На видеозаписи правоохранителей видно двор подозреваемого, следственный эксперимент и фрагмент его признания.