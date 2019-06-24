В Киеве собрали Священный Синод ПЦУ

Все приходы церкви перерегистрировались, кроме епархии Филарета.

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В Киеве сегодня собирают заседание Священного Синода ПЦУ, передает 5 канал.

О том, что Священный Синод Православной церкви Украины состоится в конце июня ранее уже говорил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. К этому времени все православные приходы страны должны были пройти перерегистрацию. Такое решение было принято на предыдущем Синоде в мае.

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На сегодня, по информации от Евстратия Зори, только епархия патриарха Филарета избегает перерегистрации. Напомним, почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что не принимает Томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

Напомним, ранее сообщалось,что Православная Церковь Украины наказала двух сторонников Филарета.