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В Киеве собрали Священный Синод ПЦУ

Комментариев: 2
Все приходы церкви перерегистрировались, кроме епархии Филарета.
ПЦУ снова собралась на синод
ПЦУ снова собралась на синод
facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

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В Киеве сегодня собирают заседание Священного Синода ПЦУ, передает 5 канал.

О том, что Священный Синод Православной церкви Украины состоится в конце июня ранее уже говорил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. К этому времени все православные приходы страны должны были пройти перерегистрацию. Такое решение было принято на предыдущем Синоде в мае. 

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На сегодня, по информации от Евстратия Зори, только епархия патриарха Филарета избегает перерегистрации. Напомним, почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что не принимает Томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием. 

Напомним, ранее сообщалось,что Православная Церковь Украины наказала двух сторонников Филарета.

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Теги: ПЦУ, церковь, синод, Епифаний, Филарет, Зоря
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Комментариев (2)
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Людмил_А    24.06.2019, 13:09
Оценка:  0
Людмил_А
А термос-то ненастоящий!
Мыкола    24.06.2019, 12:24
Оценка:  +1
Мыкола
Типично украинская ситуация.Все выясняют, кто в Украине гетьман в православии!
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