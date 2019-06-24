Убивал молотком и ножом: известны жуткие детали и мотив убийства 9-летнего мальчика

Захара Черевко убил брат его отчима.

9-летнего Захара Черевко в Киеве убил родной брат его отчима. Подозреваемый рассказал о мотиве своего преступления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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По предварительной информации, 30-летний мужчина убил мальчика с целью отомстить своему брату и его гражданской жене. Злоумышленник подождал мальчика возле его дома и пригласил искупаться в озере Вырлица.

Придя на берег озера, мужчина подошел к мальчику сзади и начал наносить многочисленные хаотичные удары ножом в область шеи, спины и туловища, нанеся около 30 ударов. После чего молотком, который заранее приготовил, злоумышленник нанес ребенку несколько ударов в область головы. В связи с полученными травмами мальчик погиб на месте, - сообщили в прокуратуре Киева.

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После этого мужчина привязал к ногам 9-летнего Захара камни и бросил его тело в озеро с целью скрыть следы преступления.

Преступнику инкриминируется п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Местная прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве зарезали 9-летнего мальчика. Убийца выбросил тело ребенка в озеро.