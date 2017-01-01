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В Смеле во дворе жилого дома взорвалась граната

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К счастью, никто из людей не пострадал.
Полиция начала досудебное расследование
Полиция начала досудебное расследование
depositphotos.com

В Смеле Черкасской области во дворе многоквартирного жилого дома взорвалась граната.

Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

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Происшествие случилось ночью. Неизвестный бросил гранату РГД-5 в сторону жилого дома. Граната взорвалась в нескольких метрах от дома. В результате взрыва было повреждено фасад здания. К счастью, никто из людей не пострадал. 

Полиция начала досудебное расследование по ст.296 УК Украины (хулиганство). Во время осмотра места происшествия были изъяты фрагменты гранаты. Устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные лица.

Как сообщалось 24 июня, в городе Арысь Туркестанской области Казахстана в понедельник, 24 июня, произошел взрыв на арсенале боеприпасов, власти начали эвакуацию населения в городе.

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Теги: взрыв, граната, РГД, Черкасская область
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