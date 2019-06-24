Геращенко “отбивалась” от камер Скабеевой возле ПАСЕ

Вице-спикер рассказала, что российские пропагандисты караулят украинскую делегацию в Страсбурге.

Вице-спикер ВР Ирина Геращенко рассказала, что ей пришлось “отбиваться” от камер пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой. Об этом украинский политик сообщила на своей странице в Facebook.

Мое утро началось с пробежки в сопровождении камеры скабеевои (Ольга Скабеева - российская пропагандистка, журналистка и телеведущая, - ред.). Теперь она подстерегает украинскую делегацию под заборами и кустами. И неслась за мной в ПАСЕ. Отмахнулась от нее как от назойливой навозной мухи, без единого слова, брезгую, - написала Геращенко.

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Также вице-спикер спрогнозировала жаркий день в ПАСЕ. В частности Геращенко сообщила, что планируется рассмотрение дух резонансных вопросов - возвращение РФ в ПАСЕ и рапорт касательно расследования авиакатастрофы МН17.

В голове не укладывается, как европейцы собираются возвращать российскую делегацию, когда следственная группа в эти дни направления заявила о причастности РФ к этому ужасному преступлению, - сообщила Геращенко.

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Украинский политик отметила, что сегодня лоббисты РФ могут перечеркнуть всю работу украинской делегации и закрыть глаза Европе на преступления России.

Напомним, Россия хочет обойти персональные санкции ЕС через решение ПАСЕ. Четыре члена новой российской делегации не могли въезжать в ЕС из-за персональных санкций, но смогут обойти этот запрет, если ПАСЕ позволит вернуться российской делегации.