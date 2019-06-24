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В Украине за выходные утонули 42 человека – ГСЧС

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На водоемах Киевской области погибло уже 63 человек. Это – самый большой показатель в Украине.
В Украине стремительно растет число смертельных случаев на воде
В Украине стремительно растет число смертельных случаев на воде
EPA/UPG

В Украине за два минувших выходных дня на водоемах погибли 42 человека, из них трое – дети. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 24 июня.

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Отмечается, что наибольшее количество смертельных случаев на воде зафиксировано в Киевской области – 63 человека. В Черниговской области и в городе Киеве количество погибших составляет 45 человек и 42 человека соответственно.

Более 30 утонувших насчитывается также в Винницкой, Волынской, Полтавской и Сумской областях.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 583 человека, из которых 63 ребенка. При этом спасено 198 человек, в том числе 30 детей.

Отметим, что по состоянию на 1 июня в Украине утонули 274 человека. За неполный месяц число погибших увеличилось более чем в два раза.

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Теги: Украина, украинцы, погибли, утопился, погибшие, утопленник, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
sugar99    24.06.2019, 13:24
Оценка:  0
sugar99
больше чем за месяц а ато --вот чем надо заниматься
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