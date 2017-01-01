Саакашвили собирается обжаловать решение ЦИК

В скором времени Саакашвили хочет поехать в Одессу на встречу со своими избирателями.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял решение обжаловать решение ЦИК, которая отказала политику в регистрации партии “Рух новых сил“ на парламентские выборы.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Читай также: Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы

Саакашвили думает, что отказ от ЦИК он получил по указаниям бывшей власти. Экс-президент Грузии надеется, что Зеленский может разобраться с этим вопросом.

Я надеюсь, что в условиях президента Зеленского, мы сможем все-таки, прорвать этот идиотизм. Вы должны понимать, что они там придираются по юридическим деталям, но просто у нас самые лучшие юристы, - говорит Саакашвили.

В то же время политик верит, что он сможет прорваться и пойти на выборы, чтобы изменить страну.

Читай также: Медведев пригрозил Грузии проблемами в экономике

В скором времени Саакашвили хочет поехать в Одессу на встречу со своими избирателями.

Напомним, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михеила Саакашвили Рух новых сил, соответствующее решение комиссия приняла на очередном заседании 23 июня.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.