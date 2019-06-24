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Юрий Бойко: Ради мира мы готовы начать прямые переговоры с Россией, Донецком и Луганском

Комментариев: 10
Юрий Бойко: Ради мира мы готовы начать прямые переговоры с Россией, Донецком и Луганском

Оппозиция идет на выборы, чтобы вернуть Украине мир. Об этом на Форуме Мира в Краматорске заявил кандидат в премьеры от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко.
 
«Больше всего люди хотят мира! И это особенно остро ощущается здесь, на Донбассе, в десятках километров от линии разграничения. И чем ближе к фронту, тем сильнее люди требуют мира, потому что они на себе испытали ужасы войны, которая прошла напрямую через их жизнь, их судьбы и судьбы их близких. Поэтому прекращение войны, возвращение людей и территорий, восстановление мира — первое требование жителей Донбасса», — заявил Юрий Бойко.
 
Он отметил, что у ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ есть план-концепция урегулирования ситуации на юго-востоке страны, который уже воплощается в жизнь. Этот мирный план поддержан и в Донецке, и в Луганске, и в Москве — не приняли решение только представители украинской власти.
 
«Мы прекрасно понимаем — без прямых переговоров с представителями РФ и руководством непризнанных республик восстановление мира невозможно. И мы готовы начать переговорный процесс. Мы не боимся за свои рейтинги. Мы объединяемся и идём на выборы большим мирным фронтом, чтобы вернуть Украине мир, а людям — страну, которой они будут гордиться!» — резюмировал Юрий Бойко

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Комментариев (10)
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Хитрый-Лис    24.06.2019, 13:15
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Кандидат на почётного жителя в Ростове на Дону.
Michael2811    24.06.2019, 13:11
Оценка:  -2
Michael2811
А с какого бока здпесь РОссия?? Договаривайтесь с теми с кем воюете! Украина воюет с украинцами. Вот между собой и договаривайтесь! Или обьявите войну России. И государство УКраина исчезнет через сутки-двое.
ВосставшийИзБана    24.06.2019, 13:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Россия дает деньги, военных, технику. Руководит всем процессом. Представляет интересы террористов. Но она тут ни при чем. Странно однако.
Хитрый-Лис    24.06.2019, 13:14
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Да да и грады и боеприпасы в шахтах шахтёры добывают.
WTF2wtf    24.06.2019, 13:25
Оценка:  0
WTF2wtf
Россия оккупировала Крым и Донбасс, не китай и не Индия ...
Но тебе не положено об этом говорить прямо, виртуалко оккупантов ...
ВосставшийИзБана    24.06.2019, 13:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Хочешь мира - готовься к войне. Чтобы получить мир на переговорах - нужно чтобы за спиной была сила. Какая сила за спиной у Бойко?
LifeStriker    24.06.2019, 13:08
Оценка:  +1
LifeStriker
Его сила в шершавом языке чтобы подлизать Хутину Пую
LifeStriker    24.06.2019, 13:02
Оценка:  +3
LifeStriker
Почему он не втюрьме досихпор?
Woodbrother    24.06.2019, 13:01
Оценка:  +1
Woodbrother
Крайне глупо и преступно вести переговоры о капитуляции Украины , когда на россии уже нет ни сил ни средств продолжать свою агрессию.
ВосставшийИзБана    24.06.2019, 13:00
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Переговоры о чем? О капитуляции?
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