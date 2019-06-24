Юрий Бойко: Ради мира мы готовы начать прямые переговоры с Россией, Донецком и Луганском

Оппозиция идет на выборы, чтобы вернуть Украине мир. Об этом на Форуме Мира в Краматорске заявил кандидат в премьеры от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко.



«Больше всего люди хотят мира! И это особенно остро ощущается здесь, на Донбассе, в десятках километров от линии разграничения. И чем ближе к фронту, тем сильнее люди требуют мира, потому что они на себе испытали ужасы войны, которая прошла напрямую через их жизнь, их судьбы и судьбы их близких. Поэтому прекращение войны, возвращение людей и территорий, восстановление мира — первое требование жителей Донбасса», — заявил Юрий Бойко.



Он отметил, что у ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ есть план-концепция урегулирования ситуации на юго-востоке страны, который уже воплощается в жизнь. Этот мирный план поддержан и в Донецке, и в Луганске, и в Москве — не приняли решение только представители украинской власти.



«Мы прекрасно понимаем — без прямых переговоров с представителями РФ и руководством непризнанных республик восстановление мира невозможно. И мы готовы начать переговорный процесс. Мы не боимся за свои рейтинги. Мы объединяемся и идём на выборы большим мирным фронтом, чтобы вернуть Украине мир, а людям — страну, которой они будут гордиться!» — резюмировал Юрий Бойко