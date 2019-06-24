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Историческое событие: Спецподразделение ВСУ прошло сертификацию НАТО

Комментариев: 1
Во время подписи на рапорте о соответствии украинской части требованиям НАТО военнослужащие из США фотографировались с украинскими коллегами.
Решение о применении NRF принимает Североатлантический совет
Решение о применении NRF принимает Североатлантический совет
facebook.com/SpecialForcesOfUkraine 39

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140-й центр Сил специальных операций ВС Украины стал первым в истории подразделением из страны не НАТО, который прошел сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал

Силы быстрого реагирования (NRF) были созданы на саммите НАТО-2002. Переговоры о реорганизации мобильных сил НАТО состоялись в августе 2002 в Варшаве по инициативе министра обороны США Дональда Рамсфелда. NRF должны находиться в постоянной боевой готовности.

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Эти силы состоят из войск сухопутных, воздушных, морских подразделений, готовы в течение 5 дней к проведению операций реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира. При значительном военном конфликте они должны сдерживать врага до подхода основных сил до 30 дней. Решение о применении NRF принимает Североатлантический совет. Сухопутные силы NRF НАТО способны проводить операции вынужденного силового входа (forced-entry). Морские силы выполняют роль ударной группы с авианосцем и различными группами военных. Воздушные силы способны проводить до 200 ежедневных вылетов.

Милитаристский портал сообщил, что во время подписи на рапорте о соответствии украинской части требованиям НАТО, военнослужащие из США фотографировались с украинскими, потому что присутствовали при историческом событии.

Как сообщалось 22 июня, Украина и НАТО активизируют обмен разведданными.

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Теги: НАТО, ВСУ, военные
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Комментариев (2)
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Людмил_А    24.06.2019, 13:14
Оценка:  +3
Людмил_А
историческое событие будет, когда снизят тарифы на ЖКХ, а ваша сертификация - еще один повод воевать.
Люди устали от войны и хотят мира.
sugar99    24.06.2019, 13:23
Оценка:  +1
sugar99
стопудов !
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