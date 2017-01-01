Разведка боем: Климкин прокомментировал встречи Зе с Макроном и Меркель

Ощутимых результатов эти встречи не дали, но теперь стороны смогут выработать дальнейшую стратегию.

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Встречи президента Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном и с Ангелой Меркель не привели к конкретным решениям, но это было ожидаемо. Об этом рассказал глава МИД Павел Климкин, передает BBN.

К примеру, на встрече президентов Украины и Франции у них разошлись мнения по поводу возврата делегации от России в состав ПАСЕ.

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Также возникли трудности перевода, из-за чего Макрон понял, что Зеленский готов вступить в переговоры с боевиками на Донбассе, хотя сам президент уже не в первый раз высказывался о том, что переговоров с боевиками не будет.

Встреча с канцлером Германии прошла без разногласий и недопониманий: главы государств обсудили возможность новых санкций на РФ, газовый трансфер через территорию Украины в 2020 году и планы по подготовке к возобновлению Минских переговоров в “нормандском формате“.

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Климкин отметил, что для нового украинского президента это была “разведка боем“ - он уверен, что и для президента Франции, и для канцлера Германии было необходимым встретиться с Зеленским, чтобы выстраивать дальнейшую стратегию.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что Россия имеет все шансы вернуться в ПАСЕ.