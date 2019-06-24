РФ запустила фейк об открытии автобусного соединения Баку-Крым, - МИД

Азербайджан не планирует запускать рейсы в оккупированный украинский полуостров.

Новости о том, что Россия совместно с Азербайджаном запускает автобусное соединение Баку-Крым, которые распространяют российские СМИ, являются фейком. Об этом сообщили на Facebook-странице украинского посольства в Азербайджане.

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По информации дипломатов, Азербайджан не собирается открывать автобусный маршрут в оккупированный Россией Крым, поскольку официально страна не признает аннексии полуострова.

Новости, распространяющие СМИ России о якобы открытии автобусного соединения с временно оккупированной территорией Крыма в Баку не соответствуют действительности и является очередной дезинформацией, запущенной в пропагандистских целях, - написано в сообщении посольства.

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Дипломаты заявили, что РФ нарочно распространяет фейки с целью пропаганды.

Напомним, Геращенко “отбивалась” от камер Скабеевой возле ПАСЕ. Вице-спикер рассказала, что российские пропагандисты караулят украинскую делегацию в Страсбурге.