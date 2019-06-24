Вандалом, разрушевшим мемориал Нигояна, оказался психически больной человек
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Полиция задержала и поместила в психбольницу мужчину, подозреваемого в разрушении мемориала Героя Небесной сотни Сергея Нигояна в Киеве.
Об этом Українським Новинам сообщила спикер полиции Киева Яна Неруш.
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"Это событие произошло в воскресенье вечером около 20:00. Мужчина в явно неадекватном состоянии повредил этот мемориал, в частности, разбросал цветы... Он был задержан сотрудниками полка полиции особого назначении", - сообщила она.
Ожидается решение врачей психоневрологического диспансера относительно адекватности мужчины для возможности открытия уголовного производства и сообщения о подозрении задержанному.
Как сообщалось в Киеве вандалы разгромили памятник Сергею Нигояну.
только идиоты могут не любить свою Родину а любить помойку!...