Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вандалом, разрушевшим мемориал Нигояна, оказался психически больной человек

Комментариев: 3
Для обследования на адекватность задержанный помещен в психоневрологический диспансер.
Мужчина был в явно неадекватном состоянии
Мужчина был в явно неадекватном состоянии
facebook.com/serj.mazur

Читай также: Требовал статью о Сталине: В РФ пенсионер ранил ножом 4 сотрудников редакции

Полиция задержала и поместила в психбольницу мужчину, подозреваемого в разрушении мемориала Героя Небесной сотни Сергея Нигояна в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер полиции Киева Яна Неруш.

Читай также: В Канаде нашли голову памятника Владимиру Великому

"Это событие произошло в воскресенье вечером около 20:00. Мужчина в явно неадекватном состоянии повредил этот мемориал, в частности, разбросал цветы... Он был задержан сотрудниками полка полиции особого назначении", - сообщила она.

Ожидается решение врачей  психоневрологического диспансера относительно адекватности мужчины для возможности открытия уголовного производства и сообщения о подозрении задержанному.

Задержанный помещен в психоневрологический диспансер
Задержанный помещен в психоневрологический диспансер
facebook.com/serj.mazur

Как сообщалось в Киеве вандалы разгромили памятник Сергею Нигояну.

Поделись:
Теги: Сергей Нигоян, Небесная сотня, Майдан, убийство, памятник, вандалы, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Кайдаш    24.06.2019, 14:04
Оценка:  +1
Кайдаш
На фото - типичный житель Рязани )))
Ira0956    24.06.2019, 13:40
Оценка:  -2
Ira0956
а остальные памятники валили психически здоровые? )
ВыВсеВрети    24.06.2019, 13:43
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
такие как ты!...а ты психически здорова?...)))))))
только идиоты могут не любить свою Родину а любить помойку!...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь