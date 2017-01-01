В Днепре возле супермаркета поймали 50-сантиметровую змею

С помощью специального инструмента спасатели отловили змею и вывезли ее за пределы города.

В Днепре спасатели поймали змею возле одного из супермаркетов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Инцидент произошел на Бульваре Славы. Змея длинной в 50 сантиметров находилась на лестницы запасного выхода супермаркета.

С помощью специального инструмента спасатели отловили змею и вывезли ее за пределы города.

Змея находилась возле супермаркета dsns.gov.ua

Спасатели поговорили с гражданами и объяснили меры безопасности в случае выявление пресмыкающихся.

Спасатели выловили змею и вывезли за город dsns.gov.ua

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К спасательным работам задействовали 4 человека и 1 единицу техники.

Ранее сообщалось, что во Львовской области змеи массово нападают на людей. Так, около 12:12 накануне в селе Верхнее Гусиное змея укусила местного жителя 1971 года в область правого запястья. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Турковскую ЦРБ. А уже около 20:10 в тот же день в поселке Сходница жителя Умани Черкасской области 1973 года в мизинец правой ноги также укусила змея. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Бориславской ЦГБ. Обстоятельства событий устанавливаются.

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