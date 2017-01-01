В Украине запретили препарат от аллергии

Запрет на все серии препарата установили по причине выявления незарегистрированной серии на территории Украины.

Популярное лекарство от аллергии запретили в Украине Acatar acti-tabs

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии антигистаминного препарата Acatar acti-tabs.

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Полное название препарата - Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki. Производитель - US Pharmacia Sp. Z o.ах., Вроцлав, Польша.

Запретили лекарства из-за того, что серия U 1706302 оказалась незарегистрированной на территории Украины.

Известно, что Acatar acti-tabs применяют для того, чтобы облегчить симптомы ринита, например, отек слизистой оболочки носа и придаточных пазух носа, вытекание секрета из носа, заложенность носа и чихание, происходящих при простуде и гриппе.

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Препарат также используют при аллергическом рините.

Ранее сообщалось, что второй сезон “Сватов“ запретили к показу в Украине, потому что он развивает комплекс неполноценности.