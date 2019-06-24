“У вас есть два дня”: Климкин выдвинул РФ жесткий ультиматум

Глава МИД Павел Климкин озвучил жесткий ультиматум касательно моряков.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин озвучил требования к РФ касательно пленных украинских моряков. Если условия не будут выполнены сроком в два дня, Украина начнет новый этап международного давления. Об этом заявил Климкин в комментарии для 5 канала.

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До вторника, 25 июня, Российская Федерация должна предоставить отчет по освобождению украинских военнопленных моряков. Если РФ этого не сделает, Украина начнет предпринимать жесткие меры.

Это давление будет и краткосрочным, так как мы должны достичь результата. И будет среднесрочным, так как результатом этого будет ограничение российской морской активности, военной активности, - объяснил Климкин.

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Он также отметил, что вопрос освобождения моряков будет обсуждаться на встрече Зеленского с Трампом. Однако от конкретики министр отказался, ссылаясь на то, что информация такого рода должна пока оставаться вне камеры.

Напомним, Климкин заявил, что Россия имеет все шансы вернуться в ПАСЕ. По словам Климкина, страны понимают, что такое Россия и чего от нее ожидать, поэтому хотят иметь “рычаг влияния“ на РФ и держать ее в Совете Европы.