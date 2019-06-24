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“У вас есть два дня”: Климкин выдвинул РФ жесткий ультиматум

Комментариев: 6
Глава МИД Павел Климкин озвучил жесткий ультиматум касательно моряков.
Климкин озвучил ультиматум РФ
Климкин озвучил ультиматум РФ
EPA/UPG

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин озвучил требования к РФ касательно пленных украинских моряков. Если условия не будут выполнены сроком в два дня, Украина начнет новый этап международного давления. Об этом заявил Климкин в комментарии для 5 канала.

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До вторника, 25 июня, Российская Федерация должна предоставить отчет по освобождению украинских военнопленных моряков. Если РФ этого не сделает, Украина начнет предпринимать жесткие меры.

Это давление будет и краткосрочным, так как мы должны достичь результата. И будет среднесрочным, так как результатом этого будет ограничение российской морской активности, военной активности, - объяснил Климкин.

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Он также отметил, что вопрос освобождения моряков будет обсуждаться на встрече Зеленского с Трампом. Однако от конкретики министр отказался, ссылаясь на то, что информация такого рода должна пока оставаться вне камеры.

Напомним, Климкин заявил, что Россия имеет все шансы вернуться в ПАСЕ. По словам Климкина, страны понимают, что такое Россия и чего от нее ожидать, поэтому хотят иметь “рычаг влияния“ на РФ и держать ее в Совете Европы.

 

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Теги: Климкин, интервью, ультиматум, РФ, моряки
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Комментариев (6)
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Мыкола    24.06.2019, 14:51
Оценка:  0
Мыкола
Зе похлопал Климкина по плечу и тот встрепенулся, как после будуна , совершенно в отрыве от реальности!
addinol2008    24.06.2019, 14:34
Оценка:  +2
addinol2008
вата загорелась)))))
Michael2811    24.06.2019, 14:26
Оценка:  -1
Michael2811
С такими заявлениями надо выступать с трибуны СБ ООН. Она (трибуна ООН) Климкину знакома ! Он уже врал с этой трибуны на весь мир. Даже маленькая ложь,вызывает большое недоверие.Через два дня Климкин обосрётся ещё раз!
VSHIVANKA    24.06.2019, 14:16
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ВЫДВИНУЛА ЖЁСТКИЙ УЛЬТИМАТУМ . РОССИИ .... ))))))
ЗВУЧИТ. КАК АНЕКДОТ .....)))
Boxerogos    24.06.2019, 14:16
Оценка:  -1
Boxerogos
"У вас есть два дня,в противном случае я и мои кенты начнём кусать ваши какашки до крови"-Климкин выдвинул РФ жёсткий ультиматум.
tulchanin    24.06.2019, 14:03
Оценка:  -1
tulchanin
Хавайся РФ, Климкин разбушевался ! =)))))))
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