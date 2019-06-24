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#SaveCouncilEurope: Посол запустил флешмоб против РФ в ПАСЕ

Комментариев: 3
Посол в Австрии призвал спасти организацию и не признавать первую аннексию со времен Гитлера.
ПАСЕ призвали не совершать ошибок Европы времен Гитлера
ПАСЕ призвали не совершать ошибок Европы времен Гитлера
EPA/UPG

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Посол Украины в Австрии Александр Щерба запустил флешмоб #SaveCouncilEurope, призывая ПАСЕ не возвращать Россию в свой состав. Об этом он написал в Twitter.

“Пять лет назад Россия провела первую аннексию в Европе со времен Гитлера. Если России будет разрешено вернуться в ПАСЕ сейчас - это будет впервые после Гитлера, когда кому-то все сойдет с рук при аннексии“, - подчеркнул он.

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“Что будет следующим “первым делом после Гитлера“, разрешенным Европой? #SaveCouncilEurope“, - написао посол. Щербу поддержали многие пользователи, в том числе - украинское посольство в Великобритании и консульство Украины в Вене.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Россия имеет все шансы сегодня вернуться в ПАСЕ.

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Теги: РФ, ПАСЕ, посол, Австрия, Украина, Европа, Крым, аннексия
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    24.06.2019, 14:14
Оценка:  0
VSHIVANKA
ХОХЛЯДЕЙ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАХЛОПАЮТ ССАНОЙ ТРЯПКОЙ ПО СВИНЯЧЬЕМУ РЫЛУ .....)))
Eyyafyallayekyul    24.06.2019, 14:04
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Какая нафуй первая аннексия. А ГДР каким образом развалили? Был референдум? А бомбежки Югославии? Косово Сербы просто так отдали? Мразь и лжец этот посол...
tulchanin    24.06.2019, 14:01
Оценка:  0
tulchanin
Посол Украины в Австрии Александр Щерба запустил флешмоб....
Его поддержали украинское посольство в Великобритании и консульство Украины в Вене ...
А европейцы или это чисто украинский флешмоб в ПАСЕ ?
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