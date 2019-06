SaveCouncilEurope: Посол запустил флешмоб против РФ в ПАСЕ

Читай также: В ПАСЕ запросили срочные дебаты по невыплате взносов РФ и сбитому МН17

Посол Украины в Австрии Александр Щерба запустил флешмоб #SaveCouncilEurope, призывая ПАСЕ не возвращать Россию в свой состав. Об этом он написал в Twitter.

“Пять лет назад Россия провела первую аннексию в Европе со времен Гитлера. Если России будет разрешено вернуться в ПАСЕ сейчас - это будет впервые после Гитлера, когда кому-то все сойдет с рук при аннексии“, - подчеркнул он.

Читай также: Разведка боем: Климкин прокомментировал встречи Зе с Макроном и Меркель

5 yrs ago Russia conducted the first annexation in Europe since Hitler.

If RU is allowed back in PACE now - it will be the first time since Hitler, that someone gets away with an annexation.

What will be the next "first thing since Hitler" allowed by Europe?#SaveCouncilEurope pic.twitter.com/JHQRbylAbL