"Вы снова идете в изоляцию": В ПЦУ рассказали, чем грозит конфликт с Филаретом

24 июня состоится заседание Синода ПЦУ без участия Филарета, на котором обсудят свои дальнейшие действия.

В ПЦУ рассказали, чем грозит конфликт с Филаретом facebook.com/PatriarchPhilaret

В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет загнал себя в изоляцию из-за того, что спровоцировал конфликт.

Об этом рассказал митрополит Винницкий и Барский Симеон, пишет “Главком“.

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Симеон отметил, что 24 июня состоится заседание Синода ПЦУ без участия Филарета, на котором обсудят свои дальнейшие действия.

Митрополит заявил, что Собор УПЦ КП противоречит уставу ПЦУ и все, что делает Филарет “не укладывается в голове“.

Я об этом сказал ему на последнем заседании Синода, когда он заявлял, что не согласен с нашими мыслями. Как так может быть? Я ему говорю, что вот это ваши дети сидят. Я, владыка Макарий и владыка Герман - бывшие члены УПЦ МП и УАПЦ. Все остальные члены Синода являются бывшими членами Священного Синода церкви Киевского патриархата, - говорит Симеон.

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Симеон подчеркивает, что Филарет рискует отправиться в изоляцию и совсем потеряет отношение к ПЦУ.

Митрополит разочарован действиями Филарета, который сначала заявлял об автокефалии, а потом не признает ПЦУ.

Я знаю, что сегодня есть поместная Православная церковь, к которой я также принадлежу. У нас есть канонически избранный ее предстоятель, которому Вселенский патриарх вручил Томос для всей нашей церковной православной полноты. Филарет себя сегодня выводит за пределы канонического православия, -добавил Симеон.

Ранее сообщалось, что в Киеве собрали Священный Синод ПЦУ.

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