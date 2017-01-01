Повестку дня в ПАСЕ сформировали в угоду Кремлю

Предложения украинцев и британцев обсудить наказание РФ за неуплату взносов, боинг МН17 и по другим вопросам отклонили.

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В ПАСЕ отклонили предложения о проведении чрезвычайных дебатов о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в бюджет организации, а также по наказанию виновных в катастрофе пассажирского самолета рейса МН17, передает Укринформ.

Соответствующие инициативы не были поддержаны бюро ПАСЕ, а также не набрали две трети голосов делегатов при голосовании в понедельник, в первый день летней сессии.

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Дебаты по срочной процедуре о прекращении российского шантажа и запроса в Комитет министров Совета Европы о привлечении РФ к ответственности за неуплату членских взносов инициировала политическая группа Европейских консерваторов и реформистов.

Кроме этого, было поддержано проведение срочных дебатов по вопросу обязательств всех стран обеспечить привлечение к ответственности причастных к сбиванию самолета рейса МН17.

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Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев выразил удивление по поводу того, что повестка дня заседания максимально сформирована в угоду российской делегации, чтобы обеспечить ей участие в Ассамблее.

В то же время предложения и возражения украинских, а также британских делегатов по РФ не были поддержаны Ассамблеей. При этом адвокатом Москвы от имени пророссийского лобби в ПАСЕ выступал при обсуждении нидерландский депутат Тини Кокс.

Напомним, РФ запустила фейк о появлении автобусного соединения Баку-Крым, сообщили в МИД.