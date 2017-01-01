Под Киевом из-за конфликта мужчине перерезали горло

Инцидент произошел среди белого дня.

В Обухове Киевской области утром нашли тело молодого человека без признаков жизни. оказалось, что парня убили, перерезав горло. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Преступника нашли через два часа facebook.com/pol.kyivregion/

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Предварительно копы установили, что убитый - местный житель 25 лет. Его смерть наступила в результате кровопотери вызванной колото-резаной раной на шее.

Личность подозреваемого правоохранительные органы установили довольно оперативно. Оказалось, что горло мужчине перерезал его друг - местный житель, который на данный момент нигде не работает. По версии полицейских, между парнями возник конфликт на бытовой почве. В ходе словесной перепалки один из парней вытащил нож и перерезал горло товарищу.

Нож нашли в траве facebook.com/pol.kyivregion/

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Подозреваемого арестовали в соседней Украинке спустя два часа после преступления. На данный момент продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, в Киеве зарезали 9-летнего мальчика. Убийца выбросил тело ребенка в озеро.