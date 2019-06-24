Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Зеленского ответили, почему его нет в списке гостей саммита G20

Комментариев: 5
Пресс-секретарь президента дала четкий ответ.
Зеленский в Осаку не полетит
Зеленский в Осаку не полетит
EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит Большой двадцатки, который состоится в Осаке, Япония. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передает LIGA.net.

Читай также: Путин не планирует встречу с Зеленским на G20

Мендель отметила, что причина того, что Зеленского нет в списке приглашенных на саммит гостей, очень простая.

Не был запланирован визит в Осаку в графике президента, - ответила Юлия Мендель.

Читай также: Зеленский назначил себя главой Национального инвестиционного совета

Именно из-за плотного графика украинского лидера его и не внесли в списки гостей саммита Большой двадцатки.

Напомним, Зеленского нет в списке приглашенных на G20. Ранее глава МИД Павел Климкин не исключил встречи Зеленского и Путина в Японии.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: Зеленский, Мендель, саммит Большой двадцатки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    24.06.2019, 15:34
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Да, уж! У товарища Владимира было куда больше шансов поехать в Осаку в составе 95 квартала!
ГТ    24.06.2019, 15:14
Оценка:  +2
ГТ
Потому что он там нaxyй никому не сдался, недопрезидент.
толян04    24.06.2019, 15:13
Оценка:  -2
толян04
просто украина входит не большую 20 а в маленькую 6
ВосставшийИзБана    24.06.2019, 15:09
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Культурная программа" в другом списке.
Зорян_и_Шкиряк    24.06.2019, 16:16
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
5 + !!! Лучший коммент, товарищ боцман! ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь