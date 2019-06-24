У Зеленского ответили, почему его нет в списке гостей саммита G20

Пресс-секретарь президента дала четкий ответ.

Зеленский в Осаку не полетит EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит Большой двадцатки, который состоится в Осаке, Япония. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передает LIGA.net.

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Мендель отметила, что причина того, что Зеленского нет в списке приглашенных на саммит гостей, очень простая.

Не был запланирован визит в Осаку в графике президента, - ответила Юлия Мендель.

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Именно из-за плотного графика украинского лидера его и не внесли в списки гостей саммита Большой двадцатки.

Напомним, Зеленского нет в списке приглашенных на G20. Ранее глава МИД Павел Климкин не исключил встречи Зеленского и Путина в Японии.