В Умани мужчина посреди белого дня изнасиловал 15-летнюю девочку

Сейчас потерпевшая находится без сознания.

В понедельник, 24 июня, в Умани мужчина напал посреди улицы днем на 15-летнюю девушку и, угрожая ей, изнасиловал.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook .

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Известно, что девочке неизвестный угрожал убийством. Сейчас потерпевшая находится без сознания.

К поискам подозреваемого задействовали личный состав полиции Черкасской области.

Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается - чей ребенок следующий? Это нужно остановить, - указывает Аброськин.

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Он также отметил, что ждет рассмотрения законопроекта №6607 в парламенте, ведь это будет шаг навстречу безопасности детей.

Ранее мы писали о том, что в Хортицком районе Запорожья ранее судимый мужчина в подъезде жилого дома изнасиловал 12-летнюю девочку. Сотрудники полиции установили, что около 11 часов на пятом этаже в подъезде дома на улице Василия Сергиенко злоумышленник изнасиловал девочку 2007 года рождения и снял это на видео. Заявление о преступлении они получили от отца ребенка.

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