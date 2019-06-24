В РФ намекают на большой перевес голосов в их пользу в ПАСЕ

Россияне надеются уже вечером вернуться в организацию, но не уточняют, заплатят ли долги по взносам.

В Европе могут позволить РФ вернуться в ПАСЕ EPA/UPG

Резолюция об отмене ограничений работы российской делегации с последующим ее возвращением в ПАСЕ может быть принята со значительным перевесом. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает УНН.

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“По сегодняшнему раскладу сил в ассамблее уверен, что предстоящий вечером доклад бельгийки Петры де Суттер (руководителя регламентной комиссии ПАСЕ) будет принят со значительным перевесом“, - считает Слуцкий.

“Расклад сил в ассамблее, безусловно, будет адекватным, то есть в пользу возвращения российской парламентской делегации“, - уверен он. Он отметил, что некоторые представители западных стран хотели бы, чтобы Россия “хлопнула дверью“.

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“Как бы ни сложилось, хлопать дверью - это тот вариант, который прольет воду на мельницу тех самых наших “стратегических партнеров“. Я подобный вариант для себя исключаю”, - уточнил он.

Слуцкий напомнил о традиционной позиции России в отношении работы в ПАСЕ. “Наша позиция остается совершенно незыблемой. Если к нашей делегации будут применены любые самые ничтожные санкции, российская делегация не видит возможности работать в ПАСЕ“, — пояснил он.

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Он также прокомментировал вопрос внесения членских взносов в организацию. “Давайте не будем забегать вперед, дождемся, что будет с полномочиями российской делегации“, - говорит Слуцкий.

“Дальше те, в чьей компетенции принимать подобные решения, уверен, примут правильное и своевременное решение“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что повестка дня начала летней сессии ПАСЕ оказалась пророссийской.