У Омеляна рассказали, на какой стадии развития Hyperloop в Украине

Чиновники рассказали, чего удалось достичь за год спустя от объявления проекта.

Министерство инфраструктуры Украины ответило на официальный запрос журналистов касательно проекта Hyperloop. В соответствии с документом, за год чиновники провели переговоры в Германии, а также получили научно-технический проект и расширенный проект от Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщают Украинские Новости.

Читай также: “Мешал Кремлю“: Омелян обещает отомстить за Тымчука

По данным Министерства инфраструктуры, были обсуждены детали возможного визита в Украину представителей компании Hyperloop Transportation Technologies (HTT), возможность разворачивания в Украине центра НТТ а также перспективы открытия в Украине офиса сертификационной компании TUV SUD.

Официальный ответ Министерства инфраструктуры Украины ukranews.com

Официальный ответ Министерства инфраструктуры Украины ukranews.com

Ранее Омелян рассказал, почему не идет на выборы. Министр отметил, что принял сознательное решение не участвовать в предвыборной кампании.