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У Омеляна рассказали, на какой стадии развития Hyperloop в Украине

Комментариев: 6
Чиновники рассказали, чего удалось достичь за год спустя от объявления проекта.
Последний документ по данному проекту датируется февралем 2019 г
Последний документ по данному проекту датируется февралем 2019 г
wikipedia.org / facebook.com

Министерство инфраструктуры Украины ответило на официальный запрос журналистов касательно проекта Hyperloop. В соответствии с документом, за год чиновники провели переговоры в Германии, а также получили научно-технический проект и расширенный проект от Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщают Украинские Новости.

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По данным Министерства инфраструктуры, были обсуждены детали возможного визита в Украину представителей компании Hyperloop Transportation Technologies (HTT), возможность разворачивания в Украине центра НТТ а также перспективы открытия в Украине офиса сертификационной компании TUV SUD.

Официальный ответ Министерства инфраструктуры Украины
Официальный ответ Министерства инфраструктуры Украины
ukranews.com

Официальный ответ Министерства инфраструктуры Украины
Официальный ответ Министерства инфраструктуры Украины
ukranews.com

Ранее Омелян рассказал, почему не идет на выборы. Министр отметил, что принял сознательное решение не участвовать в предвыборной кампании.

 

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Теги: Омелян, Министерство инфраструктуры, Hyperloop
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Комментариев (6)
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Мыкола    24.06.2019, 16:02
Оценка:  +2
Мыкола
Скоро Омеляна гипер лупнут по заднице и улетит он из министерского кресла в свой родной Львов!
толян04    24.06.2019, 15:28
Оценка:  +4
толян04
шото мне это напомнило: типа и столица переезжает в Васюки)))
dimasvetik    24.06.2019, 15:30
Оценка:  +2
dimasvetik
хиперЛУП, это синоним Метро на Троещину.
толян04    24.06.2019, 15:31
Оценка:  +4
толян04
у меня это слово асоциируется с одним органом мужсгого роду)))
толян04    24.06.2019, 15:30
Оценка:  +3
толян04
вообщем мивина и доширак нервно курят в сторонке.
dimasvetik    24.06.2019, 15:27
Оценка:  +4
dimasvetik
Обалдеть, я на работе такой обем работы за день делаю! а они на год разтянули 8/
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