У Омеляна рассказали, на какой стадии развития Hyperloop в Украине
Министерство инфраструктуры Украины ответило на официальный запрос журналистов касательно проекта Hyperloop. В соответствии с документом, за год чиновники провели переговоры в Германии, а также получили научно-технический проект и расширенный проект от Национальной академии наук Украины.
Об этом сообщают Украинские Новости.
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По данным Министерства инфраструктуры, были обсуждены детали возможного визита в Украину представителей компании Hyperloop Transportation Technologies (HTT), возможность разворачивания в Украине центра НТТ а также перспективы открытия в Украине офиса сертификационной компании TUV SUD.
Ранее Омелян рассказал, почему не идет на выборы. Министр отметил, что принял сознательное решение не участвовать в предвыборной кампании.