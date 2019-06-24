Вятрович заявил о "стихийной декоммунизации" в Киеве

Институт нацпамяти при помощи общественности продолжит добиваться демонтажа коммунистической символики и памятников из публичного пространства столицы.

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович допускает, что если киевские власти не проведут демонтаж подпадающих под закон о запрете пропаганды коммунистического режима памятников и символики, то это может произойти стихийно.

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"Я постоянно говорю киевской власти, что если они действительно считают, что такие памятники, например, как памятник Щорсу, имеют художественную ценность, то его стоит демонтировать и убрать с общественного пространства, и таким образом сохранить. Иначе, мы не защищены от того, что произойдет стихийная декоммунизация, которая устранит эти памятники из публичного пространства", - сказал Вятрович, передает Интерфакс-Украина.

"И ответственность за это будут нести те люди, которые как бы имитируют желание сохранить эти памятники", - подчеркнул он.

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Также глава Института нацпамяти посетовал на то, что не видит результатов работы экспертной группы, которая уже долгое время изучает вопрос демонтажа советского герба со щита памятника "Родина мать" в Киеве. "Результатов работы нет, и конкретных сроков также нет", - констатировал он.

Как пример, Вятрович привел то, что на одном из заседаний этой группы представители Института сварки им.Патона заявляли, что "нужно все оставить так, как есть".

Что касается советской символики на киевском мосту им. Патона, то Вятрович также отметил, что проблема не столько технологическая, как идеологическая.

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В то же время, чиновник заявил, что Институт при помощи общественности продолжит добиваться демонтажа данной символики и памятников из публичного пространства Киева.

Ранее Харьковский горсовет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение. За проголосовали 59 депутатов, против – 13.

Как известно, проспект маршала Жукова был переименован в честь основателя Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко в 2016 году.

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