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Первый месяц работы Зеленского: Названы 20 достижений президента

Комментариев: 4
Данные представлены в форме инфографики в видеоролике.
У Зеленского поведали о достижениях главы государства
У Зеленского поведали о достижениях главы государства
president.gov.ua

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Команда Зеленского презентовала итоги первого месяца его работы на посту главы  государства. Достижения составили 20 пунктов. 

Об этом говорится в видео, размещенном на странице “Команда Зеленского“ в Facebook.

  1. Восстановил полноценную работу ТКГ в Минске.
  2. Убедил западных партнеров в неизменности курса на евроинтергацию.
  3. Получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию.
  4. Договорился о восстановлении нормандского формата переговоров.
  5. Дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет.
  6. Подал в Раду 16 законопроектов, обещанных в период предвыборной кампании.
  7. Внес в Раду законопроект об импичменте.
  8. Внес в Раду закон о наказании чиновников за незаконное обогащение, предусматривающий конфискацию неправомерно нажитого имущества.
  9. По запросу общества распустил Раду и начал процесс перезагрузки системы власти.
  10. Начал перезапуск судебной реформы.
  11. Подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращение в Роттердам-
  12. Презентовал западным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий.
  13. Развеял мифы о дефолте.

  14. Читай также: У Зеленского рассказали, как вернут оккупированные территории Донбасса

    Привлек большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка скорых для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обоюдных обещаний и обязательств со стороны власти.
  15. Заставил Кабмин погасить задолженность по зарплате перед шахтерами.
  16. Отменил школьную форму.
  17. Отменил драконовские штрафы за нарушение в работе с наличными, которыми обложили предпринимателей с 1995 года.
  18. Окончательно урегулировал вопрос использования проблесковых маячков, которые теперь разрешены узкому кругу машин, а не депутатским или министерским лимузинам.
  19. Открыл улицу Банковую для людей.
  20. Установил новую форму обращения к президенту - по имени.

Как сообщалось 18 июня, партия “Слуга народа“ опубликовала пошаговый план борьбы с коррупцией.

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Теги: Слуга народа, президент, Зеленский
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Комментариев (4)
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Letohradek    24.06.2019, 16:18
Оценка:  -1
Letohradek
Может я был не внимателен и пропустил пару пунктов, на которые купились зэбилы? А это - снижение коммуналки и борьба с коррупцией
pioner61    24.06.2019, 16:12
Оценка:  0
pioner61
Как насчет качества этих достижений? Они выполняются, эти его "достижения"?
Мыкола    24.06.2019, 15:53
Оценка:  0
Мыкола
Да, ребята ! Было много болтунов, но такого враля мы видим впервые! Хоть бы своих родителей не позорил!
Letohradek    24.06.2019, 16:06
Оценка:  +2
Letohradek
Прозрел? Похвально!
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