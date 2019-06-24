Первый месяц работы Зеленского: Названы 20 достижений президента

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У Зеленского поведали о достижениях главы государства president.gov.ua

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Команда Зеленского презентовала итоги первого месяца его работы на посту главы государства. Достижения составили 20 пунктов.

Об этом говорится в видео, размещенном на странице “Команда Зеленского“ в Facebook.

Восстановил полноценную работу ТКГ в Минске. Убедил западных партнеров в неизменности курса на евроинтергацию. Получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию. Договорился о восстановлении нормандского формата переговоров. Дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет. Подал в Раду 16 законопроектов, обещанных в период предвыборной кампании. Внес в Раду законопроект об импичменте. Внес в Раду закон о наказании чиновников за незаконное обогащение, предусматривающий конфискацию неправомерно нажитого имущества. По запросу общества распустил Раду и начал процесс перезагрузки системы власти. Начал перезапуск судебной реформы. Подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращение в Роттердам- Презентовал западным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий. Развеял мифы о дефолте. Читай также: У Зеленского рассказали, как вернут оккупированные территории Донбасса Привлек большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка скорых для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обоюдных обещаний и обязательств со стороны власти. Заставил Кабмин погасить задолженность по зарплате перед шахтерами. Отменил школьную форму. Отменил драконовские штрафы за нарушение в работе с наличными, которыми обложили предпринимателей с 1995 года. Окончательно урегулировал вопрос использования проблесковых маячков, которые теперь разрешены узкому кругу машин, а не депутатским или министерским лимузинам. Открыл улицу Банковую для людей. Установил новую форму обращения к президенту - по имени.

Как сообщалось 18 июня, партия “Слуга народа“ опубликовала пошаговый план борьбы с коррупцией.