Первый месяц работы Зеленского: Названы 20 достижений президента
Данные представлены в форме инфографики в видеоролике.
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Команда Зеленского презентовала итоги первого месяца его работы на посту главы государства. Достижения составили 20 пунктов.
Об этом говорится в видео, размещенном на странице “Команда Зеленского“ в Facebook.
- Восстановил полноценную работу ТКГ в Минске.
- Убедил западных партнеров в неизменности курса на евроинтергацию.
- Получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию.
- Договорился о восстановлении нормандского формата переговоров.
- Дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет.
- Подал в Раду 16 законопроектов, обещанных в период предвыборной кампании.
- Внес в Раду законопроект об импичменте.
- Внес в Раду закон о наказании чиновников за незаконное обогащение, предусматривающий конфискацию неправомерно нажитого имущества.
- По запросу общества распустил Раду и начал процесс перезагрузки системы власти.
- Начал перезапуск судебной реформы.
- Подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращение в Роттердам-
- Презентовал западным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий.
- Развеял мифы о дефолте.
Читай также: У Зеленского рассказали, как вернут оккупированные территории ДонбассаПривлек большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка скорых для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обоюдных обещаний и обязательств со стороны власти.
- Заставил Кабмин погасить задолженность по зарплате перед шахтерами.
- Отменил школьную форму.
- Отменил драконовские штрафы за нарушение в работе с наличными, которыми обложили предпринимателей с 1995 года.
- Окончательно урегулировал вопрос использования проблесковых маячков, которые теперь разрешены узкому кругу машин, а не депутатским или министерским лимузинам.
- Открыл улицу Банковую для людей.
- Установил новую форму обращения к президенту - по имени.
Как сообщалось 18 июня, партия “Слуга народа“ опубликовала пошаговый план борьбы с коррупцией.