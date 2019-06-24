Порошенко посетил закрытую встречу телеканала "Прямой"

Владелец канала Владимир Макеенко отметил, что “Прямой“ не продается и даже, если и будет продавать канал, то только Петру Порошенко.

Бывший президент Украины Петр Порошенко был на закрытой встрече с журналистами, на которой владелец “Прямого“ Владимир Макеенко представил новую главу телеканала Светлану Орловскую.

Об этом сообщает “Детектор медиа“.

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Телеведущая Светлана Орловская должна заменить генерального директора Евгению Захарову. Однако, Орловскую представили, как временную главу телеканала.

Владелец канала Владимир Макеенко отметил, что “Прямой“ не продается и даже, если и будет продавать канал, то только Петру Порошенко.

Вместе с экс-президентом Украины на встрече присутствовала и нардеп Виктория Сюмар.

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Сам Порошенко выступал с речью перед коллективом “Прямого“ и поблагодарил за “поддержку и объективность“.

Ранее мы писали о том, что народные депутаты от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич и Василий Нимченко подали обращение в ГБР о захвате госвласти экс-президентом Петром Порошенко, спикером Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом.

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