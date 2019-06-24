Учащимся разрешат не посещать школу: Новый закон

Учащихся ждут некоторые нововведения уже в 2019 году.

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Семейное образование для школьников станет доступным с 1 сентября. Такое нововведение ввело Министерство образования, а сейчас соответствующее положение на принятии в других министерствах

Об этом сообщает Еnovosty.

Перейти на семейное образование смогут все желающие, достаточно будет только написать заявление, а потому в МОН, с нового учебного года ожидают значительное увеличение хоумскулеров. Сегодня таких детей в Украине 54 тысячи.

Как сделать такой переход комфортным для ребенка и стоит ли учиться дома?

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По словам психолога, у которой двое из троих детей учатся дома, хоумскулинг подходит не всем, и начинать готовиться к такому переходу стоит за полгода.

“Подготовиться, прежде всего, должны родители, сами. Потому что, очень часто именно родители оказываются не готовы. Не готовы к той нагрузке, с которым они сталкиваются. Каким образом? Проконсультироваться со специалистом. Чтобы понять с какими сложностями они встретятся“, — говорит психолог Юлия Магеррамова.

Как сообщалось 24 июня, министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что на авторов школьных учебников по истории Украины оказывают давление, требуя называть войну на Донбассе “гражданским конфликтом“.