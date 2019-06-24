Рябошапка: В составе НАПК будет только один человек - председатель

У президента хотят перезапустить НАПК в кратчайшие сроки.

Рябошапка рассказал о реформации НАПК president.gov.ua Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zamglavy-ap-ryaboshapka-v-sostave-napk-budet-tolko-odin-chelovek-predsedatel-1064954.html

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Заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что перезапуск работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции должен занять 35-40 дней. Об этом представитель Администрации президента заявил в интервью LB.ua.

По его словам, у Зеленского уже заканчивают работу над законопроектом о перезапуске НАПК. Как только документ будет готов, его внесут в парламент.

Мы планируем перезапустить НАПК: в его составе будет только один человек - председатель, - заявил Рябошапка.

У Зеленского считают, что перезапуск НАПК не означает монополизацию власти в руках одного человека. Более того, Рябошапка отметил, что председатель НАПК не должен быть лояльным к Администрации президента.

Нам же не нужно, чтобы председатель был лоялен к Администрации Президента. Важно, чтобы перезапуск НАПК состоялся как можно быстрее - в течение 30-45 дней. Чтобы не было никаких обвинений, руководителя агентства должны отбирать международные эксперты. По аналогии с Высшим антикоррупционным судом. Плюс - хотим предусмотреть, чтобы реестр деклараций был в распоряжении НАПК, а не госпредприятия. И хотим открыть декларации руководства Службы безопасности Украины, - добавил представитель АП.

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Напомним, Зеленский решил, как наказывать депутатов за прогулы заседаний. Законопроект Зеленского внесен в Раду как неотложный.