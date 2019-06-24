Супрун рассказала, к чему может привести алкоголь во время беременности

И о министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила о том, что употреблять алкоголь во время беременности категорически запрещено.

И о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о вреде и рисках употребления алкоголя во время беременности. Употреблять алкогольные напитки в любых видах и количествах категорически запрещено. Об этом Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

По словам и о, каждый бокал алкоголя может оказать негативное воздействие на здоровье и развитие малыша.

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“С первых недель беременности каждый бокал вина мама “делит“ со своим ребенком. И каждый бокал вина или любого другого алкоголя может повлиять на рост и развитие ребенка, вызвать негативные последствия сейчас или в будущем. Токсическое воздействие любого алкогольного напитка для плода сопоставим с тяжелым похмельем у взрослого человека. Для мозга ребенка, развивается, это очень трудно и всегда имеет негативные последствия. Кроме того, алкоголь может стать причиной выкидыша или нарушения прикрепления зародыша в матке“ – говорится в сообщении.

Почему нельзя пить во время беременности?

Сердце малыша начинает биться в конце первого месяца. Это один из первых органов, которые формируются в организме плода. Алкоголь в первом триместре может повлиять на развитие клеток сердца. Нервная система закладывается в первые два месяца, но формируется в течение всей беременности. Алкоголь может вызвать проблемы с обучением и запоминанием у ребенка в будущем. Печень плода формируется в течение всей беременности, и ребенок в утробе не способен вывести алкоголь из своего организма. Алкоголь может вызвать сбой в формировании дыхательной системы и привести к преждевременному рождению. Во время второго триместра алкоголь на 68% повышает риск рождения ребенка с малым весом. Выпитый мамой алкоголь замедляет развитие суставов ребенка, поэтому в будущем могут возникать проблемы с передвижением.

Из-за за употребления спиртных напитков, может развиться фетальный алкогольный синдром. Основные его симптомы - изменение черт лица (тонкая верхняя губа, широкое плоское переносицы, маленькая и узкая глазная щель), уменьшение длины пальцев и ухудшение координации после рождения - подчеркнула Супрун

Ранее Уляьна Супрун рассказала, как правильно бороться с неприятным запахом тела. Исполняющая обязанности Министерства здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что ряд факторов влияет на запах.

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