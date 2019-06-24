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Супрун рассказала, к чему может привести алкоголь во время беременности

Комментариев: 4
И о министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила о том, что употреблять алкоголь во время беременности категорически запрещено.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун
facebook.com/ulanasuprun

И о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о вреде и рисках употребления алкоголя во время беременности. Употреблять алкогольные напитки в любых видах и количествах категорически запрещено. Об этом Супрун сообщила на своей странице в Facebook. 

По словам и о, каждый бокал алкоголя может оказать негативное воздействие на здоровье и развитие малыша.

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“С первых недель беременности каждый бокал вина мама “делит“ со своим ребенком. И каждый бокал вина или любого другого алкоголя может повлиять на рост и развитие ребенка, вызвать негативные последствия сейчас или в будущем. Токсическое воздействие любого алкогольного напитка для плода сопоставим с тяжелым похмельем у взрослого человека. Для мозга ребенка, развивается, это очень трудно и всегда имеет негативные последствия. Кроме того, алкоголь может стать причиной выкидыша или нарушения прикрепления зародыша в матке“ – говорится в сообщении.

  • Почему нельзя пить во время беременности?
  1. Сердце малыша начинает биться в конце первого месяца. Это один из первых органов, которые формируются в организме плода. Алкоголь в первом триместре может повлиять на развитие клеток сердца.
  2. Нервная система закладывается в первые два месяца, но формируется в течение всей беременности. Алкоголь может вызвать проблемы с обучением и запоминанием у ребенка в будущем.
  3. Печень плода формируется в течение всей беременности, и ребенок в утробе не способен вывести алкоголь из своего организма.
  4. Алкоголь может вызвать сбой в формировании дыхательной системы и привести к преждевременному рождению.
  5. Во время второго триместра алкоголь на 68% повышает риск рождения ребенка с малым весом.
  6. Выпитый мамой алкоголь замедляет развитие суставов ребенка, поэтому в будущем могут возникать проблемы с передвижением.

Из-за за употребления спиртных напитков, может развиться фетальный алкогольный синдром. Основные его симптомы - изменение черт лица (тонкая верхняя губа, широкое плоское переносицы, маленькая и узкая глазная щель), уменьшение длины пальцев и ухудшение координации после рождения - подчеркнула Супрун

Ранее Уляьна Супрун рассказала, как правильно бороться с неприятным запахом тела.  Исполняющая обязанности Министерства здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что ряд факторов влияет на запах.

 

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Теги: Ульяна Супрун, алкоголь во время беременности
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Комментариев (4)
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T-REX2    24.06.2019, 16:17
Оценка:  +1
T-REX2
Может родиться Супрун
sun2014    24.06.2019, 16:10
Оценка:  +2
sun2014
американская санитарка учит народ Украины, как жить
Зорян_и_Шкиряк    24.06.2019, 16:23
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
И как пить! )))
Зорян_и_Шкиряк    24.06.2019, 16:07
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Она достоверно знает об этом на своём примере.))
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