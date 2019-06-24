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ВСУ разгромили позицию боевиков на Донбассе

Комментариев: 0
Украинские военные сообщают, что со стороны врага были провокационные действия.
Видео обнародовал “Штирлиц“
Видео обнародовал “Штирлиц“
скриншот из видео

Вооруженные силы Украины точным ударом уничтожили позицию боевиков на Донбассе.

Видео выложил в сеть украинский офицер Анатолий Штефан “Штирлиц“. 

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По его информации, удар был нанесен по временному опорному пункту (ВОПу, - УНИАН.) девятого полка российско-оккупационных войск.

Как сообщалось 12 июня, в ВСУ рассказали о прорыве под Донецком.

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Теги: ВСУ, армия, ООС, Донбасс, война, "ДНР", "ЛНР"
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Комментариев (1)
Boxerogos    24.06.2019, 16:24
Оценка:  +1
Boxerogos
А что по этому поводу скажет Дмытро Тымчук?))))))))))))))))))
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