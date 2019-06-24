ВСУ разгромили позицию боевиков на Донбассе
Украинские военные сообщают, что со стороны врага были провокационные действия.
Вооруженные силы Украины точным ударом уничтожили позицию боевиков на Донбассе.
Видео выложил в сеть украинский офицер Анатолий Штефан “Штирлиц“.
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По его информации, удар был нанесен по временному опорному пункту (ВОПу, - УНИАН.) девятого полка российско-оккупационных войск.
Как сообщалось 12 июня, в ВСУ рассказали о прорыве под Донецком.