ВСУ разгромили позицию боевиков на Донбассе

Украинские военные сообщают, что со стороны врага были провокационные действия.

Вооруженные силы Украины точным ударом уничтожили позицию боевиков на Донбассе.

Видео выложил в сеть украинский офицер Анатолий Штефан “Штирлиц“.

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По его информации, удар был нанесен по временному опорному пункту (ВОПу, - УНИАН.) девятого полка российско-оккупационных войск.

Как сообщалось 12 июня, в ВСУ рассказали о прорыве под Донецком.