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Синод ПЦУ лишил Филарета канонических прав

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Сам Филарет не пришел на заседание синода.
Синод применил санкции против Филарета
Синод применил санкции против Филарета
facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/

Священный Синод Православной церкви Украины лишил канонических прав почетного патриарха Филарета. Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

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На Синод, который провели 24 июня в историческом Доме митрополита на территории Святой Софии Киевской, приехали все патриархи, кроме двух. Не было архиепископа Донецкого Сергея, у которого была уважительная причина отсутствия, а также патриарха Филарета, который Синод проигнорировал.

Синод постановил лишить почетного патриарха Филарета всех канонических прав. Между тем, патриарх остается в составе епископата ПЦУ. Это было адекватной реакцией ПЦУ на заявление почетного патриарха Филарета об отказе от Томоса и восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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На Синоде было постановлено вернуть все приходы и монастыри столицы, которые до 15 декабря 2018 находились в составе УПЦ КП и по решению Поместного Собора УПЦ КП (15 декабря 2018) и объединительного Собора (15 декабря 2018) вошли в составе Православной Церкви Украины, в подчинение Епифания.

Напомним, в Киеве собрали Священный Синод ПЦУ. Все приходы церкви перерегистрировались, кроме епархии Филарета.

 

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Теги: ПЦУ, Филарет, Синод, санкции, канонические права
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Комментариев (1)
T-REX2    24.06.2019, 16:19
Оценка:  0
T-REX2
усаживаемся поудобней-ждем продолжения комедии
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