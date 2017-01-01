Под Сумами мужчина погиб, спасая козленка

Вытаскивая козленка из колодца, мужчина сам упал туда и утонул. Полиция выясняет обстоятельства.

Полиция сообщила о смерти мужчины, который утонул, спасая козленка

В Липоводолинском районе Сумской области произошел несчастный случай. Мужчина утонул, спасая козленка.

Об этом со ссылкой на ГУНП в Сумской области сообщает издание Панорама.

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В Собственном хозяйстве, вытаскивая козленка из колодца, упал в воду и утонул 63-летний мужчина. Труп направили в морг.

Полиция открыла уголовное производство для выяснения обстоятельств случившегося.

Напомним, ранее в Сумской области мужчина упал в контейнер для опилок и погиб.