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Под Сумами мужчина погиб, спасая козленка

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Вытаскивая козленка из колодца, мужчина сам упал туда и утонул. Полиция выясняет обстоятельства.
Полиция сообщила о смерти мужчины, который утонул, спасая козленка
Полиция сообщила о смерти мужчины, который утонул, спасая козленка

В Липоводолинском районе Сумской области  произошел несчастный случай. Мужчина утонул, спасая козленка.

Об этом со ссылкой на ГУНП в Сумской области сообщает издание Панорама.

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В Собственном хозяйстве, вытаскивая козленка из колодца, упал в воду и утонул 63-летний мужчина. Труп направили в морг.

Полиция открыла уголовное производство для выяснения обстоятельств случившегося.

Напомним, ранее в Сумской области мужчина упал в контейнер для опилок и погиб.

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Теги: Сумы, погиб, несчастный случай
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