Украина внесла 226 поправок к докладу, возвращающему РФ в ПАСЕ

Украинцы обещают тянуть время и бороться за каждое слово, меняющее ситуацию.

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Украина подготовила 226 поправок к российскому докладу, который может помочь РФ вернуться в ПАСЕ. Об этом сообщил глава постоянной делегации ВР В ПАСЕ Георгий Логвинский в Facebook.

“С добрым утром, Москва! ... Ой sorry, Страсбург! Ну и не такое оно доброе для русских друзей. Тут обещанный подарок“, - написал он.

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“По нашей инициативе с Владимиром Арьевым при поддержке делегации и группы правозащитников решили детально проработать русский доклад и подали 226!!! правок, с целью уличшить и дополнить текст“, отметил глава делегации.

“Минимальный срок рассмотрения - часов 6. Это наверняка поломает планы России и их проводников. Дальше будет борьба за каждое слово которое может привести к совсем противоположному для русских результату и явно меняет ситуацию“, заверил он.

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“Мы боремся до победы и, несмотря на сложности и разочарования, не опускаем руки. Я горжусь нашей командой в ПАСЕ, которая показывает, что основная наша украинская беда - это “роз'єднання“, а вот сплоченность и патриотизм - лучшее оружие против врага и залог успеха“, - подчеркнул Логвинский.

Напомним, ранее в РФ намекнули, что доклад о возвращении России в ПАСЕ может набрать голоса с большим перевесом.