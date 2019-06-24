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Украина внесла 226 поправок к докладу, возвращающему РФ в ПАСЕ

Комментариев: 11
Украинцы обещают тянуть время и бороться за каждое слово, меняющее ситуацию.
Украина привезла в Страсбург 226 поправок к российскому докладу
Украина привезла в Страсбург 226 поправок к российскому докладу
EPA/UPG

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Украина подготовила 226 поправок к российскому докладу, который может помочь РФ вернуться в ПАСЕ. Об этом сообщил глава постоянной делегации ВР В ПАСЕ Георгий Логвинский в Facebook.

“С добрым утром, Москва! ... Ой sorry, Страсбург! Ну и не такое оно доброе для русских друзей. Тут обещанный подарок“, - написал он. 

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“По нашей инициативе с Владимиром Арьевым при поддержке делегации и группы  правозащитников решили детально проработать русский доклад и подали 226!!! правок, с целью уличшить и дополнить текст“, отметил глава делегации. 

“Минимальный срок рассмотрения - часов 6. Это наверняка поломает планы России и их проводников. Дальше будет борьба за каждое слово которое может привести к совсем противоположному для русских результату и явно меняет ситуацию“, заверил он. 

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“Мы боремся до победы и, несмотря на сложности и разочарования, не опускаем руки. Я горжусь нашей командой в ПАСЕ, которая показывает, что основная наша украинская беда - это “роз'єднання“, а вот сплоченность и патриотизм - лучшее оружие против врага и залог успеха“, - подчеркнул Логвинский.

Напомним, ранее в РФ намекнули, что доклад о возвращении России в ПАСЕ может набрать голоса с большим перевесом.

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Теги: ПАСЕ, делегация, Украина, Страсбург, РФ
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Комментариев (11)
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Boxerogos    24.06.2019, 17:21
Оценка:  +2
Boxerogos
Чего только от бессильной злобы не сделаешь!А какашки россиян ещё не искусали в"пэрэможном"приступе до крови эти"патриоты"?))))))))) ))))))))
colavova    24.06.2019, 17:29
Оценка:  -2
colavova
чё, сливной бачок барахлит?
Ira0956    24.06.2019, 16:56
Оценка:  +1
Ira0956
Зеленский уволил начальника СБУ по Крыму...
бггггг
Ira0956    24.06.2019, 16:58
Оценка:  +1
Ira0956
а ведь пять лет мужик з/п получал )
Ira0956    24.06.2019, 16:55
Оценка:  -3
Ira0956
Изысканная цивилизация недоступная русским варварам...
Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
Ira0956    24.06.2019, 16:55
Оценка:  -3
Ira0956
Синод ПЦУ применил cанкции против Филарета
В частности, Синод запретил ему управлять Киевской епархией
толян04    24.06.2019, 16:50
Оценка:  +4
толян04
это как в том анекдоте где суперсвидомый кастрюлеголовый рагуль на ср ал на красной площади и ему не чего не было...........потомучто он штаны даже не снял.
fkrfyfan    24.06.2019, 16:49
Оценка:  +3
fkrfyfan
А самая нищая свой взнос в ПАСЕ заплатила?
tulchanin    24.06.2019, 16:47
Оценка:  +1
tulchanin
Ну хз, а в чем смысл ? Если большинство не хочет РФ в ПАСЕ так её там и не будет. Если хочет, то зачем их раздражать затягиванием, Украине же потом с этими людьми там работать.
Или Украина готова покинуть ПАСЕ и идет ва-банк, или РФ или Украина ?
VSHIVANKA    24.06.2019, 16:44
Оценка:  +4
VSHIVANKA
226 ПОПРАВОК , ЛИШЬ БЫ ТЯНУТЬ ВРЕМЯ ....
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ ....
ВЫ ЕЩЁ ТРИЗУБ ИЗ САЛА В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ НАЛОЖИТЕ ....))))
colavova    24.06.2019, 17:27
Оценка:  -2
colavova
а сливать кто будет? опять бачок скабеевой))))))))))
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