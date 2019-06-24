Украина внесла 226 поправок к докладу, возвращающему РФ в ПАСЕ
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Украина подготовила 226 поправок к российскому докладу, который может помочь РФ вернуться в ПАСЕ. Об этом сообщил глава постоянной делегации ВР В ПАСЕ Георгий Логвинский в Facebook.
“С добрым утром, Москва! ... Ой sorry, Страсбург! Ну и не такое оно доброе для русских друзей. Тут обещанный подарок“, - написал он.
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“По нашей инициативе с Владимиром Арьевым при поддержке делегации и группы правозащитников решили детально проработать русский доклад и подали 226!!! правок, с целью уличшить и дополнить текст“, отметил глава делегации.
“Минимальный срок рассмотрения - часов 6. Это наверняка поломает планы России и их проводников. Дальше будет борьба за каждое слово которое может привести к совсем противоположному для русских результату и явно меняет ситуацию“, заверил он.
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“Мы боремся до победы и, несмотря на сложности и разочарования, не опускаем руки. Я горжусь нашей командой в ПАСЕ, которая показывает, что основная наша украинская беда - это “роз'єднання“, а вот сплоченность и патриотизм - лучшее оружие против врага и залог успеха“, - подчеркнул Логвинский.
Напомним, ранее в РФ намекнули, что доклад о возвращении России в ПАСЕ может набрать голоса с большим перевесом.
бггггг
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Или Украина готова покинуть ПАСЕ и идет ва-банк, или РФ или Украина ?
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ ....
ВЫ ЕЩЁ ТРИЗУБ ИЗ САЛА В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ НАЛОЖИТЕ ....))))