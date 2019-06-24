Убийство 9-летнего мальчика: соседи рассказали, каким был ребенок

Соседи говорят, что мама 9-летнего Захара часто злоупотребляла алкоголем, поэтому ребенок часто гулял один.

Соседи семьи мальчика Захара, которого убил брат его отчима в Киеве, рассказали, что ребенок был спокойным и очень добрым.

Об этом сообщает ТСН.

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Соседи говорят, что мама 9-летнего Захара часто злоупотребляла алкоголем, поэтому ребенок часто гулял один.

Более того, мальчик сам ходил купаться на озеро Вырлица, где его и обнаружили мертвым.

Соседи отметили, что Захар был спокойным, очень добрым и доверчивым.

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Напомним, 9-летнего Захара Черевко в Киеве убил родной брат его отчима. По предварительной информации, 30-летний мужчина убил мальчика с целью отомстить своему брату и его гражданской жене. Злоумышленник подождал мальчика возле его дома и пригласил искупаться в озере Вырлица. После этого мужчина привязал к ногам 9-летнего Захара камни и бросил его тело в озеро с целью скрыть следы преступления.

Преступнику инкриминируется п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Местная прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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